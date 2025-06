Deandre Ayton coupé par les Blazers !

Voilà un pivot libre que l’on n’avait pas forcément vu venir. Deandre Ayton va quitter les Blazers, et pas dans le cadre d’un échange. Le Bahaméen va être laissé libre selon ESPN, après un “buyout” qui verra Portland lui verser une partie ou la totalité de son salaire restant, alors qu’il devait être libre dans un an. Jamais pleinement convaincant dans l’Oregon, Deandre Ayton reste tout de même sur une saison à 14.4 points et 10.2 rebonds en 30 minutes de jeu. Mais il paie la nouvelle stratégie de la franchise vers un rajeunissement, et alors que la rotation au poste 5 débordait encore un peu plus avec la Draft du Chinois Yang Hansen.

Deandre Ayton aura passé deux saisons chez les Blazers, suite à un divorce latent avec les Suns, après une présence en finale en 2021. Les choses ne se seront pas mieux passées à Portland, où il n’a pas explosé individuellement, affichant souvent un gros manque de dureté, en particulier en défense. Il n’en reste pas moins un joueur en double-double lors de chacune de ses sept premières saisons en NBA, seuls Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert et Nikola Vucevic ayant compilé plus de 10 points et 10 rebonds sur chacune des sept dernières campagnes.

Libre et disponible pour toutes les équipes

Deandre Ayton n’a que 26 ans et devrait être courtisé par une grande partie des franchises à la recherche d’un pivot, alors que les postes 5 à même d’être titulaires et disponibles sur le marché ne sont pas légion. On pense évidemment aux Lakers, pour qui se renforcer à l’intérieur est une priorité absolue cette intersaison. Il pourrait y croiser Luka Doncic, son partenaire de la Draft 2018, qui a d’ailleurs le même agent. Pas sûr toutefois que le faible appétit de Deandre Ayton pour poser des écrans convienne pleinement au jeu de Los Angeles et de Luka Doncic…

Principal intérêt de la piste Ayton, son “buyout” durant l’été le rendra disponible pour toutes les équipes de la ligue, même celles sous le coup du “second apron” du salary cap. Ce qui n’aurait pas été le cas si cette libération de contrat avait eu lieu durant la saison régulière note Bobby Marks d’ESPN, la faute aux 35 millions de dollars qu’il devait toucher cette saison à Portland.

Pour les Blazers, ce départ va libérer la voie sous le cercle pour Donovan Clingan, auteur d’une saison rookie prometteuse, pour le dernier drafté Yang Hansen, voire pour Robert Williams III et Duop Reath.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.