En froid avec les Pistons, Dennis Schroder en partance pour les Kings ?

« Je pense que Detroit est l’une des meilleures situations que j’ai connues », lâchait Dennis Schroder début mai, sous-entendant une envie de se poser dans le Michigan après avoir connu sept franchises différentes… en quatre ans. Dont trois la seule saison dernière (Nets, Warriors et Pistons) !

« Je veux rester à Detroit, c’est sûr », confirme aujourd’hui le meneur de jeu. En ajoutant toutefois : « Mais Detroit ne m’attend pas, ça je peux vous le dire. » Le genre de déclaration, faite lors d’un live, qui traduit des difficultés à ce que les deux parties trouvent un terrain d’entente.

Le président de la franchise, Trajan Langdon, disait pourtant il y a quelques jours vouloir garder le trio Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. et Dennis Schroder, trois vétérans qui ont largement contribué au rebond des Pistons.

« Les agents doivent faire leur travail… »

« On a clairement dit que nous étions intéressés, et eux aussi le sont envers nous. Mais les agents doivent faire leur travail pour leurs joueurs, sonder le marché, voir ce qu’il y a, et nous espérons parvenir à un accord pour les faire revenir. On doit aussi faire preuve de diligence, au cas où ils choisiraient une autre destination. On aimerait récupérer ces joueurs, mais on sera prêts à aller dans une autre direction, si nécessaire », a prévenu le dirigeant.

L’enquête autour de Malik Beasley complique toutefois cette volonté alors que, dans le cas de Dennis Schroder, cette autre direction l’amènerait vers Sacramento. Marc Stein a rapporté vendredi que « de nombreuses équipes » considèrent les Kings comme le principal candidat pour attirer l’Allemand. Les Californiens sont toujours à la recherche d’un remplaçant à De’Aaron Fox, qu’ils ont échangé aux Spurs, sur le poste 1.

Aussi, Shams Charania a également identifié Dennis Schröder comme une « cible potentielle » pour les Mavericks qui cherchent, eux, à compenser l’absence de Kyrie Irving, en convalescence après une déchirure du ligament croisé antérieur, la saison prochaine. Et qui devrait manquer une grosse partie de la campagne, si ce n’est l’intégralité…

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 75 28 40.6 34.2 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 2.4 0.9 1.9 0.2 13.1 2024-25 * DET 28 25 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.2 2.0 0.5 1.2 0.2 10.8 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.