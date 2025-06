Rigorer sort la BP 1, première chaussure signature de Brandin Podziemski

Il faut parfois savoir faire preuve d’inventivité et d’audace pour se faire une place sur le marché ultra concurrentiel des équipementiers sportifs. La marque chinoise Rigorer a déjà eu la main heureuse en misant sur Austin Reaves, et espère en avoir autant pour Brandin Podziemski, dernière recrue qui vient à son tour de disposer d’un modèle signature, la BP 1.

Le premier coloris désormais disponible en France s’affiche principalement en rose, avec quelques touches de gris. Un dispositif en TPU à l’avant du pied vient compléter une tige en mesh et favoriser un meilleur maintien. On retrouve également le numéro 2, son numéro aux Warriors et son logo, sur la languette et au niveau du talon, avec un effet kaléidoscopique. Sa signature se trouve à la base du talon, sur la semelle.

La BP 1 « Kaleidoscope » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.