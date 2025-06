Pas de médaille pour les Bleues à l’EuroBasket 2025

Les Bleues allaient-elles pouvoir réagir lors de la « petite finale » de l’Euro 2025, après leur terrible désillusion en demi-finale face à l’Espagne ? Malheureusement, la réponse fut négative, avec une défaite face à l’Italie (69-54) lors de la rencontre pour la médaille de bronze. C’est la première fois depuis 2007 que l’Equipe de France ne monte pas sur le podium d’une compétition européenne.

Mais il n’y a pas grand-chose à dire sur ce match, dominé par Cecilia Zandalasini (20 points) et ses partenaires, qui ont mené quasiment toute la rencontre. La troupe de Jean-Aimé Toupane a pourtant eu les munitions pour réaliser un braquage, alors que leur défense haussait le ton en début de dernier quart-temps, mais l’incapacité de cette équipe à trouver des solutions offensives a finalement pesé trop lourd pour ramener une médaille.

Les Bleues n’inscrivent ainsi que 18 points en deuxième mi-temps, en dévissant encore totalement à 3-points (2/20). Si confiante et brillante jusqu’aux quarts de finale, Janelle Salaün est violemment retombée sur terre lors des deux derniers matchs, et elle boucle cette petite finale avec 9 points à 1/7 au tir. Leïla Lacan (6 points à 1/8) a également souffert alors que les Bleues n’ont même quasiment jamais réussi à servir Iliana Rupert…

Certes, les absences (Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga, Carla Leite, Marine Fauthoux…) ont pesé mais la pauvreté offensive affichée dès que les Bleues ont affronté des équipes solides interroge forcément.

Jean-Aimé Toupane ne semble pas menacé mais sa méthode, basée sur l’intensité défensive et une grosse liberté offensive, va évidemment soulever des questions. Et il va surtout devoir prouver qu’elle peut ramener des médailles d’or aux Bleues, et que la superbe aventure olympique à Paris n’était pas qu’un accident.