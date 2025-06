Caris LeVert et Duncan Robinson en plans B et C pour les Pistons ?

Malik Beasley sous le coup d’une enquête pour une possible implication dans une affaire de paris, les plans de Detroit s’en retrouvent chamboulés. Les Pistons envisageaient de prolonger leur sixième homme, très bon la saison passée, pour trois ans et 42 millions de dollars. Les voilà désormais à la recherche d’autres options sur les postes 2 et 3, tout en amenant une grande menace extérieure. Pour se faire, la franchise du Michigan pourrait faire coup double avec Caris LeVert et Duncan Robinson informe Marc Stein.

Free agent, Caris LeVert pourrait ne pas prolonger l’aventure aux Hawks, où il était arrivé en cours de saison dans le cadre de l’échange autour de De’Andre Hunter. Atlanta est plutôt sur la piste de Nickeil Alexander-Walker (Wolves). Une aubaine pour les Pistons en quête de scoring en sortie de banc. Caris LeVert s’est un peu relancé en Géorgie en tournant à 14,9 points (à 48,2%) sur un temps de jeu relativement limité. L’arrière/ailier reste un joueur référencé, qui pourrait offrir de précieux services à la surprise de la Conférence Est la saison passée.

Pas un grand shooteur (34,5 % en carrière à 3-points, 37,3 % la saison passée), Caris LeVert pourrait être accompagné à Detroit par Duncan Robinson. Après avoir négocié la fin de son contrat avec le Heat, le joueur de 31 ans intéresserait les Pistons pour amener son adresse extérieure (39,7 % de loin en carrière). Il retournerait ainsi dans le Michigan, là où il avait passé trois ans en NCAA.

Reste à savoir comment ficeler cette arrivée, dans le cadre d’un contrat avec les Pistons, ou via un « sign and trade » avec le Heat. Une solution qui pourrait éventuellement avantager Detroit, qui cherche un point de chute à Simone Fontecchio selon le journaliste Michael Scotto. L’ailier italien arrive dans la dernière saison de son contrat, et n’entrait pas réellement dans les plans de J.B. Bickerstaff, qui ne l’a pas fait rentrer une minute en playoffs.

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.7 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.3 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 2.9 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.8 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 68 29 42.1 32.5 76.6 0.6 3.5 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 14.0 2024-25 * All Teams 64 25 46.7 37.3 71.0 0.6 2.5 3.2 3.4 1.5 0.9 1.2 0.5 12.1 2024-25 * CLE 38 24 45.3 40.5 69.9 0.6 2.2 2.8 3.7 1.3 0.9 1.3 0.5 10.2 2024-25 * ATL 26 27 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 2.0 0.9 1.0 0.5 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.