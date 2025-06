Les Sparks ont célébré Candace Parker en retirant son maillot

Si ce duel entre Sparks et Sky a vu la victoire de Chicago, derrière les 24 points et 16 rebonds d’Angel Reese (son quatrième match consécutif à plus de 15 rebonds, un record en WNBA), le principal événement de la soirée a eu lieu à la mi-temps de cette rencontre.

L’équipe de Los Angeles a ainsi organisé une cérémonie pour retirer le numéro 3 de la légende Candace Parker, qui a passé 13 de ses 16 saisons en WNBA du côté des Sparks.

« Je viens d’une famille qui m’a toujours dit que je pouvais devenir qui je voulais »se remémore la double MVP. « Je pense que si j’en suis arrivée là, c’est parce que je n’ai jamais changé. J’ai certes fait des erreurs, mais je suis toujours allée de l’avant. »

Parmi la liste des accomplissements de Candace Parker, il y a cette fameuse saison rookie en 2008 où l’intérieure a réussi la prouesse d’être à la fois élue Rookie de l’Année et MVP, la seule joueuse de l’histoire de la WNBA à avoir réussi cette performance.

« Quand j’ai été draftée à Los Angeles, c’est tout de suite devenu ma maison » poursuit Candace Parker. « C’est l’endroit où j’ai le plus vécu. C’est important pour moi de voir mon numéro rejoindre le plafond de cette salle parce que mes 13 saisons ici ont toutes été très spéciales. J’ai connu des hauts, des bas, des déchirements et des récompenses, mais j’ai pu connaître tout ça au sein d’une organisation qui a misé sur moi lorsqu’elle avait le premier choix de la Draft en 2008. »

Candace Parker a également ramené un titre de championnes WNBA aux Sparks en 2016 où elle a été élue MVP des Finales, trois ans après son deuxième titre de MVP obtenu en 2013.

Adoubée par les légendes des Lakers

Durant cette cérémonie, Candace Parker a eu droit à une vidéo hommage de son ancien entraîneur et légende des Lakers, Michael Cooper, mais aussi de l’un des propriétaires des Sparks, Magic Johnson.

« Avoir son maillot retiré à Los Angeles, cela signifie que tu es une très, très, très grande superstar aux côtés de Kareem, Kobe et moi » souligne Magic Johnson. « C’est un moment spécial et une excellente manière de dire : Regardez-moi, j’ai réussi. »

Un hommage que le meneur iconique des Lakers a poursuivi sur son compte X/Twitter : « Il est impossible de mesurer son héritage. Elle a redéfini la notion même d’excellence et a inspiré un nombre incalculable d’athlètes à travers le monde […] Très peu de champions ont leur numéro retiré dans cette ville. Retirer le numéro 3 de Candace Parker, ce n’est pas qu’une simple célébration, mais un symbole de la marque indélébile qu’elle a laissée dans cette franchise, en WNBA, mais aussi dans toute la ville de Los Angeles. »

Après avoir vu son numéro 3 rejoindre le plafond de la Crypto.com Arena, Candace Parker aura l’honneur de voir son maillot être également retiré par le Chicago Sky, le 25 août prochain.