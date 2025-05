Le Chicago Sky va également retirer le maillot de Candace Parker

Il y a deux mois, la franchie des Los Angeles Sparks annonçait qu’elle retirerait le maillot de Candace Parker le 29 juin, à l’occasion de la réception du Chicago Sky en WNBA. Une décision somme toute logique au regard de l’empreinte laissée par la joueuse dans la Cité des Anges, où elle a joué de 2008 à 2020 avec en point d’orgue le titre de championne en 2016.

Une initiative qui a aussi eu le mérite de donner des idées au Chicago Sky, où Candace Parker a également joué, de 2021 à 203, avec là encore un titre à la clé, en 2021, le seul de l’histoire de la formation basée à Windy City.

Voilà qui méritait bien un hommage au moins aussi prestigieux. Le Sky a donc annoncé hier qu’il allait lui aussi retirer son maillot floqué de son numéro 3, et que celui ci allait désormais prendre place au plafond de la Wintrust Arena, aux côtés de la bannière de champion de 2021 pour laquelle Candace Parker a grandement œuvré (13.4 points, 8.4 rebonds, 4 passes décisives en moyenne en playoffs).

La cérémonie aura lieu le 25 août prochain à l’occasion de la réception des Las Vegas Aces, la dernière équipe pour laquelle elle a joué, en 2023, remportant son troisième et dernier titre WNBA. Même si elle n’a finalement joué que deux ans à Chicago, cette distinction signifie beaucoup pour Candace Parker, qui a grandi en Illinois.

« Revenir à Chicago et aider la ville à remporter son premier titre WNBA ici, c’était quelque chose de personnel »

« En ayant grandi à Naperville, à jouer sur les terrains de la région avec mes frères et en regardant des équipes de Chicago comme les Bulls qui sont devenues synonymes de victoire, je n’avais jamais imaginé qu’un jour mon maillot serait accroché au plafond de l’équipe de ma ville natale », a-t-elle déclaré. « Revenir à Chicago et aider la ville à remporter son premier titre WNBA ici, c’était quelque chose de personnel. Je suis très reconnaissante envers la ville, les fans et tous ceux qui ont fait partie de mon aventure. Chicago m’a fait grandir et je m’y sentirai toujours chez moi ».

De nombreuses surprises seront dévoilées d’ici le 25 août pour cette occasion particulière. Le Sky s’est notamment engagé à faire la promotion du livre de Candace Parker : « The Can-Do Mindset », avec la tenue d’activités spéciales organisées avant et pendant le match autour du thème du livre, et d’une exposition.

« Candace a laissé une marque indélébile sur le basket féminin à tous les niveaux et a inspiré d’innombrables joueuses et fans grâce à son leadership exceptionnel et à son talent sur et en dehors du terrain. Nous sommes honorés de retirer son maillot et de célébrer son incroyable héritage en tant que joueuse du Chicago Sky », a pour sa part écrit Adam Fox, président-directeur général du Sky via un communiqué.