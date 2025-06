Caitlin Clark et Napheesa Collier, capitaines du All-Star Game WNBA

Caitlin Clark n’a pas tardé pour devenir une des capitaines du All-Star Game WNBA. La star du Fever a obtenu le plus grand total de votes des fans (1 293 526 votes) et constituera un des deux effectifs du rendez-vous des étoiles, a annoncé la WNBA. Elle sera accompagnée par la joueuse de Minnesota, Napheesa Collier, deuxième plus gros total de votes (1 176 020) et logiquement récompensée pour sa première partie de saison de haut niveau. Comme pour Caitlin Clark, Napheesa Collier honorera son premier capitanat.

Même absente pendant plusieurs rencontres, blessée, Caitlin Clark a surfé sur l’engouement autour du Fever et son jeu toujours aussi électrisant. La meneuse de jeu est la deuxième meilleure passeuse de la ligue avec 8,9 offrandes par match. Elle n’est toutefois pas encore parvenue à passer un cap dans les autres catégories statistiques par rapport à la saison passée (18,2 points contre 19,2, 39 % au tir dont 29,5 à 3-points contre 41,7 % dont 34,4 % derrière l’arc en 2024, 5,9 balles perdues contre 5,6). Pas de quoi entamer sa cote de popularité, en dépit d’un Fever en progrès mais tout juste à l’équilibre avec huit victoires pour huit défaites.

Les cinq de départ connus la nuit prochaine

Napheesa Collier est, elle, la meilleure marqueuse de WNBA, et de loin avec 24,4 points (21,6 pour sa plus proche poursuivante A’ja Wilson), au coeur d’une campagne jusque-là admirable.

Finaliste pour le titre de MVP la saison dernière, elle s’annonce pour le moment comme une des grandes favorites au trophée avec également 8,5 rebonds (troisième de WNBA), 3,7 passes décisives, 1,8 interception et 1,5 contre. Le Lynx caracole en tête du classement avec 14 succès pour deux revers.

Les deux cinq de départ seront annoncés à une heure du matin dans la nuit de lundi à mardi, sur ESPN. Ces titulaires seront choisies grâce à 50 % du vote des fans, 25 % du vote des joueuses et 25 % du vote des coaches. La WNBA n’a pas communiqué de nouveau point sur les bulletins des supporters depuis le 20 juin dernier. Derrière Caitlin Clark et Napheesa Collier figuraient trois autres joueuses d’Indiana, Aliyah Boston, Kelsey Mitchell et Lexie Hull, A’ja Wilson (Aces), le tandem du Liberty Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, et les deux rookies Paige Bueckers (Wings) et Kiki Iriafen (Mystics).

Les coachs sélectionneront par la suite les 12 remplaçantes (trois “guards, cinq “forwards”, et quatre joueuses sans distinction de poste) pour compléter les effectifs. L’annonce sera faite le 6 juillet. Caitlin Clark et Napheesa Collier effectueront ensuite une Draft des 22 joueuses All-Star pour constituer leurs équipes le 8 juillet, avant le match des étoiles prévue le 19 juillet au Gainbridge Fieldhouse, la salle du Indiana Fever.