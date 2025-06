Caitlin Clark rebooste les audiences de la WNBA pour son retour

L’absence pendant deux semaines de Caitlin Clark a été un coup dur pour le Fever, mais aussi pour les audiences de la WNBA. La Ligue féminine avait perdu, a minima, un tiers de son audimat pendant l’absence de la sophomore, et les audiences sont évidemment remontées pour le retour de la meneuse, dimanche dernier face au Liberty.

Un duel diffusé à la télévision nationale, sur ABC, et qui a réuni en moyenne 2.2 millions de téléspectateurs. C’est le troisième match de WNBA le plus visionné de l’histoire de la chaîne américaine après le premier duel de cette saison entre le Fever de Caitlin Clark et le Sky d’Angel Reese qui avait rassemblé 2.7 millions de téléspectateurs, juste derrière le All-Star Game 2024 qui avait réuni 3.44 millions de personnes.

Des audiences en forte hausse

Pour en revenir à ce duel entre Liberty et Fever, Caitlin Clark a brillé avec 25 de ses 30 points en première période dont trois tirs primés consécutifs en seulement 40 secondes à la fin du premier quart-temps. Un coup de chaud qui a attiré l’œil puisque ABC a constaté un pic d’audience à 2.8 millions de téléspectateurs lors de cette rencontre.

« Nous savons à quel point Caitlin Clark dirige les audiences », confie Rebecca Lobo d’ESPN. « Revenir de blessure et jouer comme elle a joué, ça n’a pas de sens. Pendant son coup de chaud, je me suis assise et j’ai pensé au fait que je n’avais jamais vu ça alors que je suis cette Ligue depuis 1997. »

Plus largement, les audiences de la WNBA sur ESPN ont augmenté de 14% cette saison tandis que l’évolution est encore plus importante sur ABC où elle se chiffre à 76%, selon les statistiques d’ESPN basées sur Nielsen.