Porté par une Caitlin Clark exceptionnelle, l’Indiana Fever met fin à l’invincibilité du Liberty !

Le retour de Caitlin Clark sur les parquets de WNBA n’est pas passé inaperçu ! Après près de trois semaines d’absence à cause d’une élongation du quadriceps gauche, la meneuse du Fever d’Indiana a été à la hauteur de l’événement pour la réception du New York Liberty, jusque-là invaincu depuis le début de saison.

Épaulée par un collectif plus déterminé que jamais pour faire tomber les coéquipières de Marine Johannès (10 points en 18 minutes), Caitlin Clark a régalé le Gainbridge Fieldhouse en livrant un match plein, à 32 points, 8 rebonds, et 9 passes, égalant au passage son record de 3-points sur un match, à 7/14 ! Il fallait au moins ça pour éclipser les 34 points de Sabrina Ionescu, héroïne du premier match entre les deux équipes.

Les New-Yorkaises ont pourtant pris le meilleur départ, comptant jusqu’à 11 points d’avance sous l’impulsion du trio Ionescu-Sabally-Stewart (6-17), une dynamique qui s’est rapidement inversée en faveur du Fever, poussée par une Caitlin Clark époustouflante. La meneuse d’Indiana s’est chauffée en passant trois flèches à 3-points de suite, à très longue distance, pour égaliser à 24-24.

Même de retour de blessure, le phénomène du Fever ne s’est pas arrêté en si bon chemin avec trois paniers à 3-points de plus pour maintenir les joueuses locales en tête, accompagnée par les paniers extérieurs de Lexie Hull afin de résister aux assauts du Liberty, relégué à -3 à la pause après un ultime panier de loin signé Sabrina Ionescu (53-50).

Les joueuses des deux équipes ont été à la hauteur de ce qui s’apparentait à juste titre à un match choc de la conférence Est. Championnes en titre, les New-Yorkaises n’ont d’ailleurs pas tardé à rappeler leur statut, attaquant la reprise par un 9-0 marqué par un nouveau 3-points de Sabrina Ionescu afin de reprendre la tête au score (53-59). C’est à ce moment qu’Indiana aurait pu craquer. À l’inverse, la réponse du Fever a été incroyable !

Un 19-0 pour étouffer le Liberty

Les joueuses de Stephanie White ont alors passé un cinglant 19-0 avec cette fois un trio Hull-Mitchell-Boston pour seconder une Caitlin Clark en fusion, scorant les 7 derniers points de cette folle série dont son 7e panier à 3-points de la soirée (72-59). Restait à finir le job alors que New York est revenu à -9 à 10 minutes de la fin (80-71) puis à -4 sur un lay-up de Marine Johannès devant Caitlin Clark (80-76) et enfin -3 sur un lay-up de Breanna Stewart et deux lancers de Sabrina Ionescu (85-82).

C’est tout un collectif qui a alors suppléé Caitlin Clark pour tenir bon jusqu’au bout, à l’image des 3-points de Sydney Colson et Kelsey Mitchell coup sur coup. Caitlin Clark l’a ensuite trouvé dans le corner pour un troisième panier à 3-points de Mitchell dans la période qui a définitivement scellé les espoirs de New-York (99-84).

Grâce à son succès 102-88, Indiana retrouve un bilan à l’équilibre (5v-5d) et va surtout aborder la suite avec le plein de confiance, rassuré par la performance de choix de Caitlin Clark et également le retour de blessure de Sophie Cunningham pour étoffer la rotation de Stephanie White.

Avant d’attaquer un road trip de trois matchs, Indiana recevra le Connecticut Sun de Rachid Méziane mardi soir, tandis que New York tentera dans le même temps de rebondir face à Atlanta, troisième meilleur bilan de la ligue.

