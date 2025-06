Sans Caitlin Clark, les audiences TV de la WNBA souffrent aussi

L’article de USA Today avait de quoi impressionner : selon le quotidien américain, qui s’appuyait sur les données de Nielsen, l’audience TV des matchs WNBA avait chuté de 55% depuis la blessure de Caitlin Clark !

La chute pour l’audience des matchs du Fever est similaire, à savoir de 53%, avec 1 810 000 téléspectateurs de moyenne avant la blessure de la star d’Indiana, contre 847 000 depuis. Toutefois, le diable est dans les détails, et le constat est tout de même plus nuancé lorsqu’on tient compte des chaînes sur lesquelles les matchs sont diffusés.

Trois des quatre matchs joués cette saison par Caitlin Clark ont ainsi été diffusés sur CBS et ABC, des chaînes nationales, alors que trois des quatre matchs disputés sans elle (et dont on a les audiences) ont par contre été diffusés sur NBA TV et ION, des chaînes du câble à la cible beaucoup plus réduite.

En comparant les matchs diffusés sur des chaînes similaires, on voit que la différence est tout de même moins significative qu’annoncé. Le dernier duel entre le Fever et le Sky, sans Caitlin Clark, a ainsi attiré 1.92 millions de téléspectateurs sur CBS, un très bon score pour la WNBA. C’est beaucoup moins que le record (2.7 millions) signé pour l’ouverture de la saison entre les deux équipes, mais la baisse est de l’ordre de 29%, pas de 55%…

La baisse d’intérêt semble donc plus proche du tiers que de la moitié, puisque les bookmakers enregistrent également une baisse des mises de l’ordre de 37% sur les matchs du Fever depuis la blessure de Caitlin Clark. Même un peu nuancée, la baisse d’intérêt pour la WNBA sans sa figure de proue reste tout de même très impressionnante.