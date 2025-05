Le duel Clark – Reese, meilleure audience TV de la WNBA depuis 25 ans

À chaque fois que Caitlin Clark et Angel Reese se croisent, ça fait des étincelles sur le parquet… et ça permet à la WNBA de battre des records d’audience. L’an passé, les duels entre l’Indiana Fever et le Chicago Sky avaient déjà attiré les foules, et la première confrontation de l’année entre les deux joueuses a confirmé la tendance.

La large victoire de l’Indiana Fever a ainsi attiré 2.7 millions de téléspectateurs sur ABC, avec un pic à 3.1 millions durant le match. C’est tout simplement la meilleure audience WNBA depuis 25 ans, en dehors du All-Star Game de la saison passée, qui avait à l’époque attiré 3.44 millions de curieux devant leur petit écran !

C’est un tout petit peu moins que ce qu’ABC enregistrait sur la même tranche horaire durant l’année pour ses rencontres NBA de saison régulière, puisque la chaîne y attirait 2.8 millions de fans de moyenne. Et c’est surtout plus que tous les matchs de MLB diffusés cette saison par la chaîne.

Cette nouvelle saison de la Grande Ligue féminine démarre donc fort, derrière cette rivalité entre Caitlin Clark et Angel Reese que les deux joueuses tentent de minimiser… mais qui déchaîne les passions, bonnes et mauvaises.