La WNBA ouvre une enquête sur des insultes visant Angel Reese

Premier match de saison régulière, et déjà un premier incident ! Il y avait de l’électricité dans l’air et sur le terrain pour la rencontre entre le Fever de Caitlin Clark et le Sky d’Angel Reese, et certains fans d’Indiana ont clairement dépassé les bornes puisque la WNBA a annoncé dimanche qu’elle enquêtait sur des soupçons de « propos haineux de la part de supporters » visant Angel Reese lors du match.

« La WNBA condamne fermement le racisme, la haine et toute forme de discrimination. Ils n’ont pas leur place dans notre ligue ni dans la société », écrit la ligue dans son communiqué. « Nous sommes au courant des accusations et nous enquêtons sur l’affaire. »

Samedi, la large victoire du Fever avait été marquée par un accrochage entre Caitlin Clark et Angel Reese après une faute Flagrant 1 de la première sur la seconde. Au moment de tirer ses lancers-francs, la star du Sky avait été copieusement sifflée et insultée par le public.

Le soutien du syndicat des joueuses

« Nous accueillons favorablement l’enquête de la WNBA sur les allégations de comportement inapproprié de la part des fans lors de notre premier match de la saison. Nous ferons tout notre possible pour protéger les joueuses du Chicago Sky, et nous encourageons la ligue à poursuivre ses efforts pour créer un environnement sûr pour toutes les joueuses de la WNBA », a déclaré Adam Fox, le président de la franchise de Chicago.

Même soutien chez le syndicat des joueuses. « La WNBPA est au courant des rapports faisant état de propos haineux lors du match d’hier à Indianapolis et soutient l’enquête en cours de la WNBA », peut-on lire dans leur communiqué. « Un tel comportement est inacceptable dans notre sport. Conformément à la politique « No Space for Hate » de la WNBA, nous faisons confiance à la ligue pour enquêter de manière approfondie et agir rapidement afin d’assurer un environnement sûr et accueillant pour toutes. »

Une campagne « No Space for Hate »

Ou encore du côté du Fever : « Nous sommes au courant des accusations sur le comportement inapproprié de la part de fans durant le match d’hier et nous travaillons en étroite collaboration avec la WNBA pour mener à bien leur enquête », a déclaré Mel Raines, P-dg de Pacers Sports & Entertainment. « Nous restons fermes dans notre engagement à offrir un environnement sûr pour toutes les joueuses de la WNBA. »

Cette affaire intervient quelques joueurs après le lancement de la campagne « No Space for Hate », une initiative de la WNBA visant à lutter contre la haine et à promouvoir le respect dans tous les espaces liés à la ligue – qu’il s’agisse des réseaux sociaux ou des enceintes sportives.