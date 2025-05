Un triple-double, une grosse faute sur Angel Reese et la victoire pour Caitlin Clark

Après une première année d’apprentissage, la superstar d’Indiana Caitlin Clark aborde cette nouvelle saison avec bien plus d’ambition et s’est montrée à la hauteur, à l’occasion de sa première sortie à domicile face au Chicago Sky d’Angel Reeese, sa rivale historique.

Le diamant du Fever s’est montré rayonnant avec des paniers venus d’ailleurs et une vision de jeu remarquable pour faire aussi briller ses coéquipières, terminant sa démonstration avec un troisième triple-double en carrière, à 20 points, 10 rebonds, 10 passes décisives mais aussi deux interceptions et quatre contres !

À +13 à la mi-temps (45-32), Indiana a eu les reins solides pour finir le troisième quart-temps par un 9-0 et filer à +20 (65-45), jusqu’à une confortable victoire, 93-58, le tout en présence de Tyrese Haliburton.

« Je dois continuer à progresser chaque soir, à mettre mes coéquipières en place. Certes, on vient de mettre 93 points et de gagner par plus de 30 points, mais j’ai toujours le sentiment qu’on aurait pu être bien meilleures », a déclaré Caitlin Clark après la rencontre. « Donc on va se remettre au travail, On a des matchs difficiles qui arrivent. C’est comme ça dans la ligue, ça s’enchaîne tous les deux jours et il s’agit de trouver le moyen de continuer à progresser ».

Une Flagrant 1 sur Angel Reese pour marquer son territoire

Dans le troisième quart-temps, Caitlin Clark s’est également illustrée en faisant une faute sèche sur Angel Reese afin d’éviter un panier facile à l’intérieure du Sky au poste bas après un rebond offensif. La situation s’est rapidement envenimée lorsque Angel Reese, projetée au sol, s’est relevée pour demander des explications à Caitlin Clark, rapidement écartée par sa coéquipière Aliyah Boston.

La faute de Caitlin Clark a finalement été requalifiée en faute Flagrant 1 et Angel Reese et Aliyah Boston s’en sont tirées avec une faute technique. Après le match, la joueuse du Fever s’est défendue d’avoir commis un mauvais geste.

Viril mais correct, c’est aussi le jugement de ce fait de jeu pour Angel Reese (12 points, 17 rebonds), qui l’a qualifié comme une « action basket ».

« N’en faisons pas ce que ça n’est pas », a-t-elle ajouté. « C’était juste une bonne action sur le plan basket. Je ne sais pas ce que les arbitres ont vu pour la requalifier, c’est leur point de vue. C’est une faute pour les envoyer aux lancers-francs. J’ai regardé beaucoup de basket dans ma vie, et c’est exactement ce que c’était. Je n’ai pas essayé de faire quoi que ce soit de méchant. Ce n’est pas le genre de joueuse que je suis. J’y suis allé pour prendre le ballon, on le voit clairement sur le ralenti (..). Encore une fois, c’est à la discrétion des arbitres, mais j’apprécie le soutien d’Angel Reese ».

On retiendra donc davantage cette première masterclass ballon en main à l’image de son premier shoot du logo pour inscrire son premier panier de la saison. Le ton est donné avant une double confrontation face à Atlanta, battu la veille par les Washington Mystics.