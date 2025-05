Caitlin Clark prête pour l’an II

La WNBA peut se réjouir, Caitlin Clark est de retour pour sa deuxième saison en WNBA ! Véritable phénomène lors de sa saison rookie avec l’Indiana Fever, la shooteuse a beaucoup appris de sa première saison, à commencer par les moments difficiles qui ont forgé la joueuse qui s’apprête à retrouver les parquets ce soir.

La saison passée, son équipe avait notamment commencé par huit revers en neuf matchs pour finalement remonter la pente et terminer à l’équilibre (20 victoires – 20 défaites). Certes, le Fever a re-goûté aux playoffs pour la première fois depuis 2016, mais là encore, l’apprentissage a été rude pour Caitlin Clark avec un « sweep » au premier tour face à Connecticut. Autant d’expériences qui vont assurément lui servir au moment d’attaquer l’an II.

« Honnêtement, je ne me souviens pas du match d’ouverture de la saison dernière, et peut-être que c’est une bonne chose », a-t-elle déclaré, alors qu’Indiana avait lourdement chuté, 92-71, déjà face à Connecticut, et qu’elle avait cumulé 20 points mais aussi 10 ballons perdus. « Je crois que cette année, il s’agit juste d’entrer sur le terrain et de prendre du plaisir en jouant avec confiance. Voilà maintenant un an que je suis dans la ligue. Je sais que j’y ai ma place, que je peux y performer et que je peux rendre mes coéquipières meilleures chaque soir, et c’est mon boulot. Tout ne sera pas parfait. Il y aura de bons moments et d’autres où on va souffrir. Il faut juste essayer de rester aussi neutre que possible, et rester positif. Mais je suis déjà passée par là, et je suis prête pour ces moments ».

Prête pour l’intensité d’un premier choc face à Chicago

Avec le recul, Caitlin Clark a comparé cette année rookie en WNBA à une première année au lycée où à la fac. Tout est nouveau, de l’environnement au niveau de jeu, sans oublier les sollicitations extrasportives. La première année étant désormais digérée, on peut s’attendre à retrouver une toute autre Caitlin Clark.

« Tu démarres un nouveau chapitre de ta vie. Tu essaies de te prouver à toi-même, et à tout le monde, que tu es à ta place, et tu essaies de trouver ton propre chemin », a-t-elle rappelé. « Quand tu arrives dans ta deuxième saison, tu sais ce que les coachs attendent de toi, tu connais tes coéquipières, tu sais comment les choses se passent. Tu as juste un niveau de confiance en toi qui est différent ».

Hasard du calendrier, la WNBA lui a réservé un vrai choc face au Chicago Sky, qui va être là aussi un nouveau chapitre de la rivalité entre Caitlin Clark et Angel Reese, l’autre rookie star de 2024. L’an dernier, le Fever d’Indiana avait remporté trois matchs sur quatre face à Chicago. Mais Angel Reese et ses coéquipières vont elles aussi arriver avec un an d’expérience supplémentaire après une saison également très difficile.

« Les rivalités sont réelles, et c’est ce qui rend le sport si incroyable. Il y a certaines équipes contre lesquelles les matchs ont une saveur particulière. On entre sur le terrain en jouant toujours de la même façon chaque soir, mais une rivalité implique également les fans, et ils adorent ça », a notamment conclu Caitlin Clark.