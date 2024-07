La WNBA explose son record d’audience pour le All-Star Game

Ce n’est pas une hausse, mais une explosion ! L’an passé, le All-Star Game WNBA avait attiré 850 000 spectateurs sur ABC. Cette année, alors que les circonstances de diffusion sont identiques, 3.44 millions de personnes ont regardé l’évènement, qui opposait la sélection américaine, Team USA, à une sélection de All-Stars, Team WNBA.

Ainsi, il s’agit d’une multiplication par quatre de l’audience pour la victoire de Arike Ogunbowale et compagnie.

Même par rapport au All-Star Game le plus suivi de l’histoire de la WNBA, en 2003, la hausse est impressionnante. À l’époque, le match avec les légendes Dawn Staley, Sheryl Swoopes, Cynthia Cooper, Lisa Leslie ou Sue Bird n’avait ainsi attiré que 1.3 million de téléspectateurs devant leur petit écran…

« L’audience extraordinaire de ce week-end souligne la croissance exponentielle du sport féminin et ESPN est fier de présenter cette incroyable ligue et ses athlètes exceptionnelles sur une scène aussi grandiose », a notamment déclaré Julie Sobieski, vice-présidente d’ESPN, chargée de la programmation et des acquisitions de la ligue.

Il faut dire que c’est déjà la 17e rencontre WNBA à être suivie par plus d’un million de téléspectateurs en 2024. Or, en amont, cela faisait 16 ans que la ligue féminine n’avait plus atteint cette barre…