All-Star Game WNBA : le message d’Arike Ogunbowale à Team USA

Il y a trois ans, le All-Star Game de la WNBA avait déjà opposé Team USA à une équipe de All-Stars, avant les Jeux olympiques de Tokyo. Et la sélection américaine avait perdu, Arike Ogunbowale étant nommée MVP du match.

L’arrière des Dallas Wings espérait changer d’équipe pour cette édition, mais elle avait finalement retiré son nom du processus de sélection, pointant la « politique » derrière les critères pour faire partie des 12 de Team USA.

Défiée par Cheryl Miller

Le All-Star Game de Phoenix était donc l’endroit idéal pour envoyer un message… sauf qu’elle n’avait pas inscrit le moindre point à la mi-temps. Dans le vestiaire, sa coach pour l’occasion, Cheryl Miller, l’a alors défiée.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’elle dise mon nom », explique ainsi Arike Ogunbowale. « Elle m’a simplement dit de prendre une grande inspiration et de jouer mon jeu. »

Et c’est ce qu’elle va faire, et encore davantage, en allumant la sélection dans le troisième quart-temps. À elle seule, elle va inscrire 21 points dans la période, pour finir la rencontre avec 34 points, et le trophée de MVP…

« Ça avait un air de déjà-vu, honnêtement », ne pouvait que constater Breanna Stewart dans le camp adverse.

Un air de déjà-vu

L’écart atteindra même la vingtaine en faveur des All-Stars de la ligue, avec une Caitlin Clark maladroite qui jouait les chefs d’orchestre et trouvait Angel Reese au layup dans le quatrième quart-temps.

Finalement, Team USA s’incline 117-109. Pas de quoi toutefois affoler la sélectionneuse Cheryl Reeve, l’équipe américaine ayant remporté le titre olympique après s’être inclinée lors du All-Star Game il y a trois ans.

Arike Ogunbowale aura de son côté encore une fois montré qu’elle avait tout à fait sa place au sein de Team USA. Sans doute qu’elle aurait préféré le faire à Lille et à Paris, plutôt qu’à Phoenix…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.