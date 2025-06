Ace Bailey « béni » et « heureux » dans l’Utah

En amont de la Draft, Ace Bailey avait tout fait pour être sélectionné par une équipe hors du Top 5, mais le Jazz en a décidé autrement. Un choix qui n’avait pas semblé ravir le désormais ancien ailier de Rutgers, qui a pris son temps avant de rejoindre Salt Lake City.

Toutefois, ce dimanche, Ace Bailey a bien effectué sa première conférence de presse en tant que joueur NBA, où il a souligné qu’il n’avait jamais envisagé de ne pas rejoindre le Jazz.

« Être dans la position dans laquelle je suis est une véritable bénédiction » a-t-il ainsi affirmé. « Peu de personnes ont eu la chance d’être dans cette situation donc je suis heureux d’être là. »

À la fac, Ace Bailey brillait grâce à ses qualités offensives où il tournait à 17.6 points de moyenne du côté de Rutgers. Un schéma qu’il espère bien répéter en NBA.

Austin Ainge très satisfait

« Je peux tout faire : bien défendre, bien attaquer, prendre des rebonds et faire des passes » rappelle le 5e choix de la Draft. « Je passe énormément de temps à l’entraînement donc j’ai confiance en mon travail. »

Outre Ace Bailey, le Jazz est reparti a aussi récupéré Walter Clayton Jr (18e) et John Tonje (53e) lors de la dernière Draft. Un scénario qui ravit le « General Manager » d’Utah, Austin Ainge : « Ce sont, tous les trois, des joueurs qui nous avions dans le viseur avant la Draft avec un bon potentiel et une belle personnalité. C’est un scénario de rêve et nous sommes très enthousiastes. Ces gars peuvent bien jouer des deux côtés du terrain. Nous allons chercher des combinaisons qui permettent de tirer le meilleur de leur potentiel. »

Après la conférence de presse, les trois nouveaux joueurs du Jazz débuteront l’entraînement sous leurs nouvelles couleurs ce lundi avant de se diriger vers la Summer League de Salt Lake City, qui débute le week-end prochain.