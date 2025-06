Ça ne se bouscule pas au portillon pour Jordan Clarkson…

Si le Jazz est parvenu à transférer Collin Sexton, qui a rejoint les Hornets en échange de Jusuf Nurkic, le dossier Jordan Clarkson semble plus épineux. En effet, à 33 ans et avec seulement 37 matchs à son compteur cette saison, l’arrière n’attire pas vraiment les foules, comme le rapporte le journaliste du Salt Lake City Tribune, Andy Larsen : « Le Jazz aimerait transférer Jordan Clarkson, mais il ne suscite aucun intérêt sur le marché pour le moment. Ses deux dernières saisons n’étaient pas bonnes et il commence à vieillir. »

Car si Jordan Clarkson tourne toujours à plus de 15 points de moyenne, le temps ne joue pas pour lui. Depuis deux ans, son efficacité offensive a beaucoup baissé, passant de 20.8 points de moyenne à 44% au tir en 2022/23 à 16.2 points cette saison à 40% de réussite. Et comme il n’a jamais été une référence sur le plan défensif…

Rejoindre une équipe compétitive ?

Dans une situation compliquée, Jordan Clarkson prend son mal en patience avant un éventuel transfert : « Est-ce que j’ai envie d’avoir le rôle du vétéran ? Probablement pas, mais si c’est ce que je dois faire alors je vais venir à l’entraînement pour aider ces jeunes joueurs à se développer » expliquait-il en avril.

L’ancien des Cavaliers aimerait profiter des saisons qui lui restent pour rejoindre une équipe compétitive où il pourrait apporter son écot offensif en sortie de banc.

« Est-ce que j’aimerais être compétitif ici [au Jazz] ? Bien sûr » affirme Jordan Clarkson. « Vous ne savez pas ce qui va se passer durant l’été, mais j’aimerais commencer à gagner des matchs. Je sais que je peux encore jouer à haut niveau lors de rencontres importantes. Cela aurait bien plus de sens pour moi. »

Reste à savoir si le Jazz parviendra à envoyer le « Sixth Man of the Year » (2021) vers une autre franchise NBA. Alors que l’équipe aimerait faire de la place pour responsabiliser au maximum Isaiah Collier ou Ace Bailey.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.6 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTH 37 26 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.