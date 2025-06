Eric Gordon fait une croix sur sa « player option »

On y voit déjà plus clair à Philadelphie avant même l’ouverture de la « free agency ». La franchise s’est positionné sur Quentin Grimes en le protégeant via une « qualifying offer » de 8.7 millions de dollars, Kelly Oubre Jr a (logiquement) activé sa « player option » à 8.4 millions de dollars et Justin Edwards s’est déjà vu offrir une prolongation de trois ans (avec une seule année garantie) à parapher le 6 juillet prochain. De quoi garantir de la rotation sur les postes 2 et 3 alors que Paul George est (pour l’instant) encore là.

De son côté, Eric Gordon attendait peut-être de voir ce que les Sixers allaient faire avant de se positionner quant à sa « player option » à 3.4 millions de dollars. L’arrière vétéran a donc fait son choix en décidant de décliner cette option, signifiant qu’il sera libre de s’engager où il le désire à l’ouverture de la « free agency ». Un candidat au titre mieux armé que Philly se présentera-t-il à sa porte ?

Toujours est-il qu’à ce stade, un retour à Philadelphie n’est pas encore totalement exclu. Comme l’a fait remarquer Bobby Marks d’ESPN, si Eric Gordon signe un nouveau contrat d’un an après avoir décliné sa « player option », le « salary cap » des Sixers ne serait alors impacté qu’à hauteur de 2.3 millions, et non 3.4. A 36 ans, Eric Gordon reste une valeur toujours intéresssante sur le poste 2, lui qui tournait encore à 40.9% à 3-points la saison passée.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.4 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.5 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.1 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.5 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.2 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.2 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.1 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 2024-25 PHL 39 20 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 0.7 0.7 0.3 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.