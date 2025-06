Kelly Oubre Jr. choisit de ne pas être free agent

Après LeBron James, c’est au tour d’un autre ailier d’activer sa “player option” pour aller au bout de son contrat. Il s’agit de Kelly Oubre Jr, qui ne sera donc pas free agent, rapporte ESPN, et qui touchera 8.4 millions de dollars chez les Sixers la saison prochaine. Après une saison comme titulaire, l’ancien joueur des Suns et des Wizards pouvait sans doute doubler son salaire et décrocher un contrat sur plusieurs saisons.

Finalement, c’est une surprise que de le voir aller au bout de son contrat dans une formation certes revancharde mais sans réelle certitude puisque les deux meilleurs joueurs, Paul George et Joel Embiid, cumulent les blessures avec des salaires astronomiques qui plombent les possibilités de recrutement.

Pour les dirigeants de Philadelphie, c’est un dossier de moins à gérer, et il va falloir se pencher sur l’avenir de Quentin Grimes et de Guerschon Yabusele, qui devraient être courtisés.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.