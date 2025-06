La WNBA annonce trois nouvelles franchises à Detroit, Cleveland et Philadelphie

Alors que leur valorisation explose, les franchises WNBA poussent comme des champignons. Les Golden State Valkyries viennent ainsi d’intégrer la Grande Ligue féminine, alors que le Toronto Tempo et la franchise (encore non nommée) de Portland vont suivre l’an prochain. Il y aura donc 15 franchises WNBA en 2026, un total qui va rapidement monter à 18, alors que trois nouvelles franchises viennent d’être annoncées !

De nombreux dossiers de candidatures avaient été déposés (St. Louis, Kansas City, Austin, Nashville, Houston, Miami, Denver, Charlotte…) mais ce sont finalement Detroit, Cleveland et Philadelphie qui ont été choisis.

Pour les deux premières villes, c’est un retour puisque le Detroit Shock a existé de 1998 à 2009, remportant même trois titres sous la houlette de Bill Laimbeer (2003, 2006 et 2008). L’équipe a ensuite déménagé à Tulsa, avant de devenir les Dallas Wings. Pour l’instant, on ne sait pas si le nom sera repris.

18 franchises en 2030

Les Cleveland Rockers faisaient elles partie des franchises fondatrices de la WNBA, avant de disparaître en 2003.

« La demande pour le basket féminin n’a jamais été aussi forte et nous sommes ravis d’accueillir Cleveland, Detroit et Philadelphie dans la famille WNBA », a déclaré Cathy Engelbert, la commissionner de la ligue. « Cette expansion historique est un reflet puissant de l’extraordinaire élan de notre ligue, de la densité du talent présent, et de la demande croissante d’investissement dans le basket professionnel féminin ».

Si les autres propriétaires de la NBA et de la WNBA valident ces créations, la franchise de Cleveland intègrera la WNBA en 2028, celle de Detroit en 2029 et celle de Philadelphie en 2030.

Signe de l’explosion de la valeur des franchises WNBA, les trois groupes à l’origine de ces créations, tous liés à des franchises WNBA, ont versé 250 millions de dollars pour intégrer la ligue féminine.