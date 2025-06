Free agency 2025 | Le Top 10 des ailiers-forts

La saison 2024/25 à peine terminée, c’est l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet dans la foulée de la Draft.

Cette année, elle démarrera dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, soit le 6 juillet à 18 heures en France (midi à New York).

Après les meneurs, les arrières et les ailiers, voici donc le Top 10 des meilleurs ailiers-forts disponibles sur le marché cet été. Un poste particulièrement intéressant et où il y a quelques bons coups à réaliser, avec plusieurs titulaires en puissance et de solides éléments habitués à faire partie d’une rotation depuis de longues années.

1 – Jonathan Kuminga (22 ans – protégé – Golden State Warriors)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 15.3 points, 4.6 rebonds et 2.2 passes

Stats 2024/25 (playoffs) : 15.3 points, 2.5 rebonds et 1.3 passe

Cela fait plusieurs mois que le feuilleton Jonathan Kuminga anime l’actualité des Warriors. Restera, restera pas ? Transféré, pas transféré ? Prolongé, pas prolongé ? À l’heure actuelle, on ignore encore quel sera le dénouement de cette sage, qui n’a eu de cesse de perturber le Congolais, toujours performant quand il a eu du temps de jeu, mais aussi écarté de la rotation de Steve Kerr dans des moments-clés, et qui ne peut plus le supporter car il se sent prêt à exploser. Plusieurs équipes sont en embuscade…

2 – Santi Aldama (24 ans – protégé – Memphis Grizzlies)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.5 points, 6.4 rebonds et 2.9 passes

Stats 2024/25 (playoffs) : 13.0 points, 6.0 rebonds et 1.8 passe

Sauf surprise, Santi Aldama va rester à Memphis, qui en a fait l’une de ses priorités estivales. Seule interrogation : à quel prix prolongera l’Espagnol, protégé via une « qualifying offer » et qui a déjà manifesté son envie de rester dans le Tennessee en cours de saison ? Limité à moins de 4 millions de dollars par an depuis ses débuts dans la ligue, il devrait pouvoir tripler ou quadrupler son salaire, et ce serait mérité vu tous les progrès effectués par ce solide intérieur remplaçant, depuis 2021.

3 – Guerschon Yabusele (29 ans – non protégé – Philadelphia 76ers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 11.0 points, 5.6 rebonds et 2.1 passes

Revenu en NBA à la surprise générale, ou presque, Guerschon Yabusele a réussi son pari et, après avoir touché « seulement » 2.1 millions de dollars en 2024/25, le voilà prêt à potentiellement quintupler (!) son salaire à partir de la saison prochaine. Reste à savoir quelle équipe parviendra à l’attirer dans ses filets, alors que les Sixers aimeraient bien le conserver, mais qu’ils devraient se heurter à la rude concurrence des Spurs, où se trouve un certain Victor Wembanyama, son partenaire dans la raquette française…

4 – Dorian Finney-Smith (32 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.7 points, 3.9 rebonds et 1.4 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 6.2 points, 4.2 rebonds et 2.6 passes

C’est peut-être la mauvaise surprise de la semaine côté Lakers. Partenaire privilégié de Luka Doncic, aux Mavs puis aux Lakers, qu’il complétait bien avec son côté “3&D”, “DFS” a préféré faire une croix sur sa “player option” à 15.4 millions de dollars pour tester le marché, alors qu’il n’est pas certain de pouvoir obtenir mieux. Les Rockets semblent ainsi sur le coup mais ne peuvent lui offrir que leur “mid-level exception” à 14.1 millions de dollars… mais davantage en cas de “sign-and-trade”. Mais Dorian Finney-Smith a de bonnes chances de quitter Los Angeles.

6 – Larry Nance Jr. (32 ans – non protégé – Atlanta Hawks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.5 points, 4.3 rebonds et 1.6 passe

Certes, ses problèmes physiques plombent sa cote, alors qu’il n’a joué que 24 rencontres cette saison avec les Hawks. Mais en pleine possession de ses moyens, Larry Nance Jr. est un back-up intérieur particulièrement intéressant, capable d’évoluer dans différents schémas de jeu, notamment défensifs. D’ailleurs, les Hawks n’ont pas abandonné l’idée de leur faire revenir, même si tout dépendra sûrement des offres extérieures qu’il recevra.

5 – Nicolas Batum (36 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 4.0 points, 2.8 rebonds et 1.1 passe

7 – Chris Boucher (32 ans – non protégé – Toronto Raptors)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 10.0 points et 4.5 rebonds

8 – Trey Lyles (29 ans – non protégé – Sacramento Kings)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 6.5 points, 4.6 rebonds et 1.2 passe

9 – Trendon Watford (24 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 10.2 points, 3.6 rebonds et 2.6 passes

10 – Bol Bol (25 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 6.8 points et 2.9 rebonds

Mentions : Jake LaRavia (Kings), Marvin Bagley III (Grizzlies), Gui Santos (Warriors), Dominick Barlow (Hawks), Vlatko Cancar (Nuggets), Jae Crowder (Kings), James Johnson (Pacers), Markieff Morris (Lakers), Jeremiah Robinson-Earl (Pelicans), PJ Tucker (Knicks), etc.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.