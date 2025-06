Priorité à Jaren Jackson Jr. et Santi Aldama chez les Grizzlies ?

Quelques jours après le départ de Desmond Bane à Orlando, on apprend sans trop de surprise grâce à Marc Stein et Jake Fischer que les Grizzlies ont mis en place cet échange dans le but de prolonger Jaren Jackson Jr. tout en re-signant Santi Aldama dans les semaines à venir.

D’un côté, Jaren Jackson Jr. ne sera pas libre cet été, touchant quoi qu’il arrive 23.4 millions de dollars la saison prochaine, mais il sera en revanche éligible à une prolongation de contrat.

Double All-Star et Défenseur de l’année 2023, il pourrait légitimement prétendre à un salaire annuel supérieur à la barre des 30 millions de dollars. « JJJ » qui, à 25 ans passés et dans sa 7e année NBA, a pris encore plus d’épaisseur dans le vestiaire et dans le jeu, pour devenir l’égal (si ce n’est plus) de Ja Morant à Memphis.

De l’autre, Santi Aldama arrive en fin de contrat cet été et, limité à moins de 4 millions de dollars par an depuis ses débuts dans la ligue, il devrait pouvoir tripler voire quadrupler son salaire durant l’intersaison. Protégé vraisemblablement via une « qualifying offer », l’Espagnol de 24 ans avait déjà manifesté son envie de rester dans le Tennessee en cours de saison et ses dirigeants auront donc la main sur son dossier prochainement.

De quoi permettre aux Grizzlies de s’assurer les services de deux solides intérieurs dans sa rotation, entre Jaren Jackson Jr. (22.2 points, 5.6 rebonds, 2.0 passes, 1.5 contre et 1.2 interception de moyenne), le titulaire, et Santi Aldama (12.5 points, 6.4 rebonds et 2.9 passes de moyenne), le remplaçant.