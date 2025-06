Les Grizzlies transfèrent Desmond Bane au Magic !

La première annonce surprise de l’intersaison implique les Grizzlies et le Magic ! D’après ESPN, Memphis se sépare ainsi de Desmond Bane et Orlando lui envoie de son côté Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatre futurs premiers tours de Draft non protégés (dont son 16e choix de cette année) et la possibilité d’échanger un futur premier choix de Draft.

En quête d’un shooteur pour progresser dans la hiérarchie à l’Est, le Magic se montre donc agressif en frappant fort très vite sur le marché (ce qui n’est pas dans ses habitudes) et en récupérant un joueur qui, sur les quatre dernières saisons, tourne à 20.2 points, 5.0 rebonds, 4.3 passes et 1.1 interception de moyenne (à 41% à 3-points).

Un virage important à Memphis

Pour les Grizzlies, qui cassent du même coup leur triplette Ja Morant – Jaren Jackson Jr. – Desmond Bane, c’est l’expérimenté Kentavious Caldwell-Pope mais également l’imprévisible Cole Anthony qui seront chargés de compenser cette perte, alors que les dirigeants récupèrent aussi de précieux futurs choix de Draft dans l’affaire.

À dix jours de la Draft, le premier domino d’un été s’annonçant explosif est donc tombé, et ce transfert pourrait bien en appeler d’autres dans les jours à venir…