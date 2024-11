Bien à Memphis, Santi Aldama espère y rester

Contrairement à 11 de ses camarades du premier tour de la Draft 2021, Santi Aldama n’a pas été prolongé par les Grizzlies le mois dernier, ce qui signifie qu’il sera « free agent » protégé à la fin de la saison. Sa franchise aura évidemment la main sur son avenir mais, en cas d’offre sur laquelle elle ne peut/veut pas s’aligner, il pourrait bien quitter le Tennessee à l’issue de son contrat rookie.

S’il se dit conscient de « ne pas avoir la certitude de rester » à Memphis la saison prochaine, l’Espagnol reconnaît également qu’il aimerait y poursuivre son aventure américaine.

« C’est chez moi, notre relation [avec les dirigeants, ndlr] est très bonne et j’espère que ce sera le cas pendant de nombreuses années encore » déclare-t-il ainsi chez Marca.

Sur les bases de la meilleure saison de sa carrière (12.5 points, 7.7 rebonds et 3.3 passes en 28 minutes et à 48% de réussite au tir), Santi Aldama est bien inspiré d’évoluer à ce niveau, dans sa dernière année de contrat…

« Ça peut être une arme à double tranchant, car ça t’offre la motivation pour en faire plus, mais ça peut aussi t’enfermer dans une spirale quelque peu égoïste » concède-t-il, concernant le fameux phénomène de la « contract year ».

Le seul Espagnol de NBA

Alternant entre le cinq et le banc, au rythme des blessures qui frappent les Grizzlies, Santi Aldama progresse chaque saison depuis son arrivée en NBA et, aujourd’hui, il fait partie intégrante de la rotation de Taylor Jenkins.

« Je suis encore très loin de là où je voudrais arriver » prévient-il cependant. « Je n’ai que 23 ans et je me sentirai encore mieux, année après année. La récompense vient du travail et, si tu travailles honnêtement, alors [cette récompense] finira par arriver. »

Un Taylor Jenkins avec lequel Santi Aldama s’entend d’ailleurs particulièrement bien : « C’est vraiment appréciable d’avoir cette capacité d’être sincère l’un avec l’autre. Quand je fais mal les choses, il me le dit, que ce soit calmement ou plus fermement. Il le fait simplement pour tirer le meilleur de moi. »

Quant au fait d’être le seul Espagnol présent dans la Grande Ligue cette saison, le nouveau leader de la « Roja » ne se dit en outre pas inquiet par cette statistique ni pour l’avenir de son pays : « C’est quelque chose de circonstanciel. Ça va finir par changer avec le temps. »

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 22 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 27 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 19 28 47.8 29.8 81.0 1.8 5.8 7.7 3.3 1.1 0.8 1.5 0.4 12.5 Total 189 22 45.1 32.9 70.1 1.2 3.9 5.1 1.7 1.5 0.6 0.9 0.6 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.