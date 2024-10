Que les joueurs de la Draft 2021 qui ont été prolongés lèvent la main…

Alors que la saison NBA 2024/25 débute ce soir, les franchises avaient jusqu’à hier soir pour prolonger les joueurs draftés au premier tour de la Draft 2021. Et comme d’habitude, ça s’est agité au buzzer…

En amont, Detroit, Cleveland, Toronto et Orlando avaient respectivement verrouillé Cade Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes et Franz Wagner avec des contrats max.

Pour le reste de la cuvée, c’était beaucoup plus flou, même si les Pelicans et les Warriors avaient réussi à se mettre d’accord avec Trey Murphy III et Moses Moody quelques heures avant la fin de la fenêtre de négociations.

Mais finalement, et alors que l’optimisme n’était pas vraiment de mise, Jalen Johnson a aussi réussi à trouver un terrain d’entente avec les Hawks, tout comme Corey Kispert aux Wizards et Jalen Suggs au Magic. La plus grosse surprise est venue de Houston, qui a verrouillé Jalen Green et surtout Alperen Sengun, qui décroche carrément un contrat de cinq, avec une « player option » sur la dernière année !

Le Turc est le premier joueur à négocier un bail de ce type, à la suite de son contrat rookie, depuis Luka Doncic et Trae Young. C’est dire à quel point les Rockets tenaient à cimenter l’avenir à long terme du pivot.

Parmi les principaux joueurs non prolongés, il y a bien sûr Jonathan Kuminga, sur lequel les Warriors n’ont toujours pas de certitudes, alors que l’intéressé vise un contrat maximum. À Chicago et Brooklyn, on a préféré être patient avec Josh Giddey et Cam Thomas, et attendre l’été prochain pour fixer la valeur des deux joueurs.

LES PROLONGATIONS DE LA DRAFT 2021

1 | Cade Cunningham | Detroit : 224 millions de dollars sur cinq ans

2 | Jalen Green | Houston : 106 millions de dollars sur trois ans

3 | Evan Mobley | Cleveland : 224 millions de dollars sur cinq ans

4 | Scottie Barnes | Toronto : 224 millions de dollars sur cinq ans

5 | Jalen Suggs | Orlando : 151 millions de dollars sur cinq ans

6 | Josh Giddey | Chicago

7 | Jonathan Kuminga | Golden State

8 | Franz Wagner | Orlando : 224 millions de dollars sur cinq ans

9 | Davion Mitchell | Toronto

10 | Ziaire Williams | Brooklyn

11 | James Bouknight

12 | Joshua Primo | LA Clippers

13 | Chris Duarte | Chicago

14 | Moses Moody | Golden State : 39 millions sur trois ans

15 | Corey Kispert | Washington : 54 millions de dollars sur quatre ans

16 | Alperen Sengun | Houston : 185 millions de dollars sur cinq ans

17 | Trey Murphy III | New Orleans : 112 millions de dollars sur quatre ans

18 | Tre Mann | Charlotte

19 | Kai Jones | LA Clippers

20 | Jalen Johnson | Atlanta : 150 millions de dollars sur cinq ans

21 | Keon Johnson | Brooklyn

22 | Isaiah Jackson | Indiana

23 | Usman Garuba

24 | Josh Christopher | Miami

25 | Quentin Grimes | Dallas

26 | Bones Hyland | LA Clippers

27 | Cam Thomas | Brooklyn

28 | Jaden Springer | Boston

29 | Day’Ron Sharpe | Brooklyn

30 | Santi Aldama | Memphis