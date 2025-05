Jonathan Kuminga, le grand dossier de l’été pour les Warriors

La question de l’avenir de Jonathan Kuminga sera un des grands dossiers de l’intersaison chez les Warriors. Elle s’est imposée dans les débats avec la bonne série du joueur face aux Wolves, ce qui confirme que, quand on lui donne du temps, l’intérieur de 22 ans peut être efficace et très intéressant.

Reste désormais à savoir si, comme il est libre cet été, il va vouloir rester en Californie ou s’il va aller chercher du temps de jeu ailleurs, pour enfin décoller. Le joueur n’a pas vraiment donné d’indication, la franchise, elle, est un peu plus claire.

« Il est important à nos yeux », assure le GM, Mike Dunleavy Jr. « On sera très intéressé pour le faire revenir la saison prochaine car, quand je regarde ce qu’il sait faire, c’est-à-dire aller au cercle, conclure, obtenir des fautes, ce sont des choses dont on a grandement besoin. On sait ce qu’il peut apporter. Ce ne sont pas des hypothèses. C’est pour cette raison qu’on va essayer de le garder. »

Néanmoins, le dirigeant précise qu’il faudra « avoir des discussions » pour « trouver un accord ». « Il faut que ça marche dans les deux sens pour mettre au point un nouveau contrat. On verra comment ça se passe », prévient Mike Dunleavy Jr, qui aura l’opportunité de s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure pour le garder. Un « sign-and-trade » n’est pas exclu non plus.

Ce dernier ne sait pas si Jonathan Kuminga aura envie ou non de poursuivre l’aventure à Golden State, mais il juge qu’il serait « tout à fait raisonnable et possible d’agir pour qu’il revienne ». Si c’est le cas, alors ce sera à Steve Kerr de trouver une nouvelle formule.

La quadrature du cercle ?

Cette saison, le Congolais a brillé à deux moments : avant sa blessure et surtout avant l’arrivée de Jimmy Butler et après le forfait de Stephen Curry en demi-finale de conférence. En clair, les Warriors n’ont pas réussi à aligner Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green et Jonathan Kuminga de manière efficace. « Ça ne fonctionne pas », concédait le coach, en avril. Là, il faudra bien trouver.

« S’il revient, on passera le début de saison à le faire jouer avec Jimmy, Draymond et Stephen, c’est sûr. Aucun doute là-dessus », annonce Steve Kerr. « On n’avait pas ce luxe cette année. On se battait pour les playoffs au moment où Butler est arrivé et Jonathan était blessé. On a fait 31 matches sans lui et on avait trouvé une formule qui fonctionnait. Quand il est revenu, ça collait moins bien et on n’avait pas le luxe de pouvoir faire des expériences, de donner plus de temps à ça. S’il revient, on regardera ça de près. »

Est-ce possible d’aligner efficacement ce quatuor ? Ces joueurs sont-ils vraiment compatibles ? Le spacing peut-il être efficace ? Steve Kerr devra offrir des réponses – si Jonathan Kuminga revient – à ces questions.

« Il a fait une bonne saison mais sa blessure lui a fait mal. Quand il est revenu de l’infirmerie, il n’était plus en rythme, n’était plus le même joueur », analyse l’entraîneur de Golden State. « Ce fut un obstacle sur notre chemin vers les playoffs et c’est comme mettre un rond dans un carré. Il a été écarté de la rotation et l’a bien pris. Il a beaucoup de talent, de qualités, il est encore en progression, encore brut. On doit trouver des solutions avec notre effectif, avec sa construction. Les combinaisons ne sont pas faciles à faire. On doit faire mieux, nous, le staff. Jonathan doit progresser et on doit améliorer l’effectif. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.