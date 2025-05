Quel avenir pour Jonathan Kuminga ?

La carrière de Jonathan Kuminga à Golden State pourrait être illustrée par la saison qui vient de s’achever. Avec des hauts, des bons moments et des matches réussis, mais aussi des bas, des moments plus compliqués, des choix de Steve Kerr qui ne le mettent pas en valeur. On a pu observer tout cela durant cet exercice 2024/25.

Il a commencé par être titulaire, en enchaînant les bonnes prestations. Puis, il s’est blessé à la cheville, a manqué beaucoup de rencontres. Entre temps, Jimmy Butler est arrivé et le coach a trouvé une formule efficace sans lui. Enfin, avec le forfait de Stephen Curry en playoffs face aux Wolves, Jonathan Kuminga a été relancé et brillant avec 24.3 points de moyenne dans les quatre derniers matches de la série.

Beaucoup de choses à retenir donc, et ce n’est pas terminé puisque maintenant se pose la question de son avenir. « Je ne sais pas comment les choses se font. Je vais apprendre ça durant l’été. Mais peu importe car je laisse mon agent faire. J’écoute ce qu’il a à me dire. Qu’il prenne son temps », indique l’intérieur des Warriors, libre cet été. Néanmoins, Golden State pourra s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure et le garder.

Un été pour savoir

Après des saisons contrastées et une relation avec Steve Kerr pas toujours optimale, le jeune joueur (22 ans) a-t-il vraiment envie de rester en Californie ? En tout cas, ses coéquipiers soulignent son attitude.

« Je trouve qu’il a beaucoup progressé. Il doit composer avec des choses pas faciles. Quand on voit ce qu’il a fait ces derniers matches, ce n’est pas évident de le faire quand on ne sait pas si on va être appelé pour jouer ou non », commente Stephen Curry. « Son futur est brillant, qu’il soit ici ou ailleurs », estime Draymond Green. « Des talents comme lui trouvent toujours les solutions. Il va trouver. Sur les quatre années ici, il a énormément progressé. Je veux qu’il réussisse et idéalement que ce soit ici. »

S’il n’a pas réussi à devenir totalement et indiscutablement un cadre de la rotation des Warriors, Jonathan Kuminga n’a pas perdu son temps depuis 2021. « Quand je compare entre le premier jour et aujourd’hui, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas. J’ai le sentiment d’avoir énormément progressé », juge-t-il.

Et l’avenir alors, à Golden State ou non ? « Je ne sais pas. On vient seulement de finir la saison mercredi. Je ne sais pas de quoi mon futur sera fait. J’ai un long été pour le savoir », conclut l’intérieur.

Du côté de The Athletic, on explique que les Warriors et le joueur sont prêts à explorer des « sign-and-trade », en prolongeant Jonathan Kuminga pour l’échanger si cette solution convient mieux aux deux camps…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.