Les promesses du duo Butler-Kuminga

On le sait, depuis que Jimmy Butler est arrivé, Jonathan Kuminga est scotché au bout du banc. Pour l’instant, Steve Kerr n’a pas trouvé la bonne formule pour les associer et tirer profit de leurs qualités communes de puncheurs. Sauf qu’avec la blessure de Stephen Curry, le coach des Warriors n’a pas le choix : il a remis « JK » dans la rotation, et cette nuit, les deux ont combiné 63 des 97 points de leur équipe dans la défaite face aux Wolves.

« Il a tout fait… Il a pris les tirs quand il était ouvert, il a attaqué, il est allé sur la ligne des lancers-francs » énumère Jimmy Butler. « C’était beau à voir. Je lui dis toujours qu’on peut briller ensemble. Je sais comment me placer, je lui dis où aller, et il écoute. Ce soir, il a été incroyable. Il sera important pour qu’on gagne lundi. »

Des combinaisons encore jamais testées

Très bon aussi en défense, Jonathan Kuminga a mis les Wolves sur les talons par sa vitesse sur le jeu de transition, ou sa capacité à attaquer les intervalles sur jeu placé. Chris Finch n’a pas trouvé la parade, et Steve Kerr a rendu hommage à son jeune ailier, capable de sortir un tel match après quasiment trois mois passés sur le banc.

« Il a été exceptionnel. C’est probablement l’un de ses meilleurs matchs en carrière » estime le coach de Golden State. « On voit à quel point il est essentiel dans cet affrontement, surtout sans Steph. Il est capable d’attaquer le cercle et de marquer des points. Je suis impressionné par la manière dont il est resté prêt et a travaillé ces dernières semaines. Il en a été récompensé ce soir. »

Et qu’a-t-il pensé de la complicité avec Jimmy Butler ? « Ils ont très bien joué ensemble. On a utilisé des combinaisons inhabituelles ce soir, qu’on n’avait probablement jamais testées de la saison » avoue Kerr. « Mais ça a fonctionné, notamment avec Jimmy et Draymond sur le terrain ensemble… Les trois ont fait du bon travail. »