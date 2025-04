Jonathan Kuminga, dommage collatéral de l’arrivée de Jimmy Butler

Lors du dernier match de la saison régulière face aux Clippers, Jonathan Kuminga n’a pas posé le moindre orteil sur le parquet. Même scénario lors du « play-in » face aux Grizzlies où le Congolais est resté assis sur le banc tout au long de la rencontre.

Une situation qui interroge quand on voit les bons premiers mois de Jonathan Kuminga cette saison où, entre octobre et janvier, il tournait à quasiment 17 points de moyenne. Sauf qu’entre-temps, il a été victime d’une entorse à la cheville et Jimmy Butler est arrivé à Golden State. Steve Kerr semble avoir du mal à trouver des minutes pour le joueur de 22 ans depuis l’arrivée de l’ancien du Heat.

« Quand JK [Jonathan Kuminga] était absent, on a récupéré Jimmy Butler, et ils jouent au même poste. Toute notre équipe a changé », explique Steve Kerr. « Jimmy est l’un des meilleurs joueurs de la planète et il ne s’agit pas juste de se dire : ‘Ok, faisons-les jouer ensemble’. Le basket ne fonctionne pas comme ça. »

Depuis que Jimmy Butler est arrivé, les Warriors surfent sur une très bonne dynamique avec 24 succès en 31 matchs lorsque l’ailier est présent. Une situation qui profite à Golden State, au détriment de Jonathan Kuminga.

« Nous avons trouvé une formule qui fonctionne quand JK était blessé et on doit continuer de miser là-dessus », poursuit Steve Kerr. « C’est dur pour lui. C’est un joueur talentueux qui veut jouer. »

Un retour à prévoir face à Houston ?

Cependant, Steve Kerr ne tire pas totalement un trait sur Jonathan Kuminga. Il pourrait même effectuer son retour en playoffs face à Houston. Contre les Rockets, « JoKu » a signé l’un de ses meilleurs matchs de la saison en décembre dernier, avec une sortie à 36 points. Le jeune ailier est l’un des seuls joueurs de l’effectif de Golden State à pouvoir rivaliser avec les longs joueurs athlétiques de Houston.

« Il travaille beaucoup, c’est tout ce que vous pouvez faire dans une situation où vous ne jouez pas », argumente Draymond Green. « Il sera important pour nous dans cette série, je n’ai aucun doute là-dessus. Je pense que le plus compliqué pour lui maintenant, c’est de rester mentalement impliqué. »

Au-delà de cette série face à Houston et des suivantes qui pourraient arriver en cas de qualification des Warriors, toute la question est de savoir si Jonathan Kuminga poursuivra son aventure en Californie. Il arrive en fin de contrat au terme de cette saison et vu la situation compliquée qu’il traverse, l’ailier pourrait bien être tenté d’aller voir ailleurs l’été prochain. Un comble alors que ses dirigeants avaient tout fait pour ne pas le transférer en février dernier…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.