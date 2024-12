Grâce au record de Jonathan Kuminga, les Warriors se relancent face aux Rockets !

En l’absence de Stephen Curry et Draymond Green, c’est Jonathan Kuminga qui permet aux Warriors de faire le meilleur début de match (14-5). Les deux défenses prennent alors le dessus et l’entrée d’Amen Thompson (14 points, 8 rebonds) change la donne. Les Rockets terminent le premier quart temps sur un 17-4 pour prendre l’avantage (22-18).

Malgré le réveil timide de Brandin Podziemski, Dillon Brooks (15 points), Jalen Green (14 points, 4/16 aux tirs), et Alperen Sengun (16 points, 8 rebonds, 5 passes) gardent Houston devant au score (40-36). C’est alors Andrew Wiggins qui prend les choses en main. Il marque deux 3-points avec la faute pour lancer et terminer un 13-3 qui donne six points d’avance à Golden State à la pause (49-43) !

Les Warriors enfoncent le clou dès le retour des vestiaires. Jonathan Kuminga enchaine les bonnes décisions et Golden State prend 15 points d’avance (61-46) ! Une soufflante d’Ime Udoka remet les Rockets dans le coup. Leur défense hausse le ton et le duo Fred VanVleet – Jalen Green punit les Warriors alors que Houston revient à -4 (65-61). Kyle Anderson permet cependant aux locaux de stopper l’hémorragie avant le dernier quart temps (73-66).

Alors qu’Alperen Segun commence fort la dernière période, Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins prennent leurs responsabilités pour repousser les assauts texans (87-80).

Un 3-points de Dillon Brooks garde cependant les Rockets en embuscade et envoie une vague de doute dans les tribunes du Chase Center. Après avoir perdu leurs cinq derniers matchs dans le « money time », les Warriors tiennent cette fois le bon bout et Jonathan Kuminga dépasse la barre des 30 unités pour sceller la victoire des siens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grosse soirée de Jonathan Kuminga. Après un début de saison en dents de scie dans lequel il a perdu sa place de titulaire, Jonathan Kuminga a profité des absences de Stephen Curry et Draymond Green pour jouer les premiers rôles et offrir aux Warriors la victoire face à des Rockets en pleine bourre et deuxième à l’Ouest. L’ailier a joué plus de 30 minutes pour la première fois de la saison et a établi son record de points (33) sur un. Il a également été décisif en dernier quart temps, y marquant 14 des 26 points de Golden State.

– Les Rockets encore trahis par leur attaque. Les hommes d’Ime Udoka se sont hissés à la deuxième place de la conférence Ouest derrière une défense rugueuse. Cette dernière a fait le boulot cette nuit, limitant les Warriors à 99 points et 42% aux tirs, mais leur attaque n’était pas au niveau. Ils ont terminé la rencontre avec 92 points à 37% de réussite aux tirs. Jalen Green et Fred VanVleet ont fini à 9/32 aux tirs, alors qu’Alperen Sengun a été bien gêné par la défense de Kevon Looney. Les Rockets vont devoir trouver leur rythme offensif.

– Stephen Curry de retour contre Minnesota. Absent cette nuit contre Houston pour ménager sa tendinite aux deux genoux, le meneur devrait toutefois être de retour contre Rudy Gobert et les Wolves dans la nuit de vendredi à samedi. Steve Kerr se voulait rassurant quant au statut de sa star. Celui de Draymond Green est en revanche plus incertain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.