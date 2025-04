La drôle de gestion de Jonathan Kuminga continue chez les Warriors

Comment utiliser Jonathan Kuminga ? Cela fait désormais des mois, voire des années, que Steve Kerr semble se poser la question, sans avoir de réponse claire sur le sujet…

Et hier, pour le match le plus important de l’année des Warriors, le troisième meilleur marqueur de l’équipe n’a même pas foulé le terrain. En amont du match, le « head coach » avait prévenu son joueur qu’il n’allait pas rentrer dans le premier quart-temps, contrairement à d’habitude. Et le Congolais est finalement resté scotché sur le banc.

Pas compatible avec Jimmy Butler et Draymond Green

« On a simplement trouvé un groupe avec lequel Jimmy (Butler) est à l’aise » explique Steve Kerr sur ce choix. « Gui (Santos) n’a pas joué non plus. Gui est pourtant notre leader au niveau du +/- depuis deux mois. Lui et JK (Jonathan Kuminga) ont eu beaucoup d’impact pour nous. Et ça ne veut pas dire qu’ils vont disparaître de la rotation dans le futur, c’est juste lié au déroulement du match. »

Face aux Clippers, Steve Kerr a ainsi adopté une rotation resserrée. Difficile pour le coach de se passer de Jimmy Butler et Draymond Green face aux isolations de James Harden et Kawhi Leonard. Et comme le trio Butler – Kuminga – Green ne fonctionne pas par manque de « spacing », c’est le Congolais qui est sacrifié.

« Il faut faire des choix par rapport à ce que le jeu demande » répond Stephen Curry. « Les coachs prennent des décisions et il faut comprendre que lorsque certains groupes sont alignés, surtout avec JK, il doit faire sentir sa présence dans la raquette. Il a attaqué le panier sur certains matchs et ça doit être sa première motivation ».

Sur le terrain… après le match

Le meneur de jeu encourage ainsi son jeune coéquipier « à rester prêt », même si la situation n’est pas facile.

Après le match, Jonathan Kuminga a ainsi été vu en train de prendre des tirs, sur le terrain du Chase Center, alors que la salle de Golden State était vide depuis longtemps.

« Ce n’était pas son heure ce soir mais, contre Memphis (en play-in), ça peut être un match où on aura besoin de sa présence » conclut Stephen Curry, alors que les Warriors ont souffert sous le cercle, la différence au rebond (42 prises à 25) et les 9 rebonds offensifs des Clippers ayant peut-être fait basculer la rencontre.

Pour le jeune ailier fort, c’est en tout cas un épisode de plus dans son feuilleton compliqué avec les Warriors. Et alors qu’il n’a pas prolongé et qu’il sera donc « free agent » protégé lors de l’intersaison…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.