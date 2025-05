Les Warriors craquent sur la fin, et les Wolves reprennent l’avantage du terrain

Sans Stephen Curry, les Warriors savaient que ce serait compliqué de conserver l’avantage du terrain récupéré dès le Game 1, et cette nuit, les Wolves d’Anthony Edwards n’ont pas loupé l’occasion de s’imposer à San Francisco pour reprendre la main dans la série.

Il n’y a d’ailleurs eu aucun round d’observation et le duo Edwards-Conley plante deux 3-points en quelques secondes pour donner la main aux Wolves (8-2). Côté Golden State, Steve Kerr a choisi Trayce Jackson-Davis pour débuter la rencontre mais c’est Jimmy Butler qui tient la baraque, plus agressif que jamais pour aller provoquer des fautes et mettre la défense des Wolves sur les talons.

En face, Anthony Edwards continue son festival, qu’il s’agisse de signer un « Eurostep » au milieu de toute la défense, ou de servir Rudy Gobert pour un gros dunk à deux mains. Après sept minutes, les Warriors n’ont inscrit que huit points… Steve Kerr décide de lancer Jonathan Kuminga, puis Gary Payton II, et leur punch change tout. Les Warriors finissent le quart-temps sur un 9-0 pour égaliser (21-21).

Le duo Kuminga-Butler à son meilleur niveau

Avec Butler et Kuminga sur le parquet, les Warriors ne cessent d’agresser la défense, mais la sortie de Draymond Green est difficile à gérer. Les Wolves en profitent pour reprendre les commandes avec le duo Reid-McDaniels qui plante trois paniers primés de suite (34-25).

Steve Kerr rappelle Green, mais aussi Kuminga, et tout va déjà mieux, avec une défense plus agressive et plus dure. Comme en premier quart-temps, les Warriors finissent la période en boulet de canon, et ils signent un 13-1 en six minutes pour atteindre la pause avec deux petits points d’avance (42-40). Les Wolves sont asphyxiés !

Au retour des vestiaires, Kerr a maintenu Jackson-Davis dans le cinq de départ à la place de Kuminga, mais le problème c’est qu’Edwards s’est mise en mode « agression ». Il écrase un dunk dans l’axe, puis s’en va déposer une friandise près du cercle.

Sauf qu’en face, « Playoff Jimmy » sort aussi le très grand jeu pour donner trois points d’avance aux Warriors (53-50). Son « spin move » sur Edwards fait rugir la salle, tout comme ce « cross » suivi d’un 3-points de Buddy Hield, et à l’entame du dernier quart-temps, Golden State a encore la main : 73-69. Seule ombre au tableau, les quatre fautes de Green.

Les Warriors à bout de souffle

Après avoir beaucoup attaqué le cercle, Anthony Edwards trouve la faille de loin, et il redonne l’avantage à Minnesota (84-82) à six minutes de la fin. Moins de 90 secondes plus tard, on assiste au vrai tournant du match. Green écope de sa cinquième faute après un challenge demandé par Chris Finch. Kerr décide de le laisser sur le terrain, et sur la possession défensive suivante, Green prend sa 6e faute après avoir laissé Jaden McDaniels prendre la ligne de fond. L’ailier inscrit ses deux lancers, et les Wolves mènent 86-82 à l’entame du « money time ».

Derrière, arrivé en trailer, Rudy Gobert explose le cercle, avec la faute, et les Wolves prennent six points d’avance (93-86). Butler est aussi cramé que dans la « bulle », et malgré les efforts d’Hield, les Warriors cèdent et s’inclinent 102-97. Le Game 4, sans doute sans Curry, sera décisif pour eux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étrange première mi-temps des Warriors. Sur leurs 42 points inscrits en première mi-temps, les joueurs de Steve Kerr en ont inscrit 32 dans la raquette ! Seul Kuminga a planté un tir extérieur, et ils ont fini la première période à 0 sur 5 à 3-points. On laisse les statisticiens découvrir si c’est unique dans l’histoire de la franchise.

– Du très grand Kuminga. Avec 12 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 contres et un différentiel de +11, le jeune ailier des Warriors a signé une première mi-temps de très grande qualité. Et que dire de la seconde où on l’a vu dunker sur Edwards et être très actif en défense.

– Randle, le couteau-suisse. Déjà complet dans le Game 2, Julius Randle fait encore mieux avec un superbe triple-double à 24 points, 12 passes et 10 rebonds. Après une entame très compliquée (1 sur 6 aux tirs), il est entré dans son match en distribuant le jeu, et en se rapprochant du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.