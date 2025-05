Stephen Curry doit prendre son mal en patience…

« Un coup dur ». C’est comme ça que Stephen Curry a qualifié sa blessure aux ischio-jambiers, intervenue lors du Game 1 de la demi-finale de conférence face aux Wolves, et qui pourrait lui faire rater le reste de la série…

Surtout que le double MVP n’a jamais eu de souci musculaire dans sa carrière, et qu’il découvre donc un nouveau type de blessure.

« C’est nouveau. Et d’après ce que j’ai appris sur la rapidité à laquelle on peut revenir sur le terrain, il y a un processus de guérison, qu’on ne peut pas accélérer. On va réévaluer les choses au jour le jour, juste pour savoir s’il est sûr de simplement penser à un retour. Ou de savoir jusqu’où on peut pousser… »

Une série face aux Rockets éprouvante

Étant donné la victoire dans le Game 1, Stephen Curry peut-il quand même être tenté d’accélérer son retour ?

« Je suis sûr qu’il y aura des conversations du genre dans le futur mais j’en suis loin à l’heure actuelle. Il y a une guérison naturelle qui est nécessaire et c’est le corps qui donne la réponse. Je sais que les blessures aux ischio-jambiers peuvent être trompeuses, en vous faisant croire que c’est guéri. C’est la zone grise de tout ça. »

À 37 ans, Stephen Curry explique n’avoir jamais eu le moindre souci au niveau des ischio-jambiers, pas même de tension. Mais la série face aux Rockets fut particulièrement physique pour le meneur de jeu, qui a dû faire avec la défense très agressive d’Amen Thompson et compagnie, et beaucoup de courses. Il a ainsi parcouru près de 31 kilomètres sur les sept matchs de la série, à 7.4 kilomètres par heure de moyenne lors des phases offensives.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.