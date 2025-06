Jordan Brand joint l’utile à l’agréable avec la sortie de cette Air Jordan 1 Mid « Cave Stone » qui arrive à point nommé. Le coloris fait son effet avec son mariage entre blanc et marron pour habiller la tige transpercée d’un « Swoosh » noir, et une touche d’excentricité sur le col en rose.

La languette en noir et jaune est également un subtil clin d’oeil à l’édition Jordan Brand X Quai 54 2025, une collection dont tous les modèles sont habillés en « Black&Yellow » et qui comprend également une Air Jordan 1 Low. Pour compléter le tout, l’ensemble repose sur une semelle en beige et noir.

La Air Jordan 1 Mid « Cave Stone » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.