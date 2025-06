Gabby Williams s’est cassée les dents sur la défense des Valkyries

Pour le dernier match de leur série de cinq rencontres consécutives à domicile, les Valkyries recevaient le Storm de Gabby Williams, sous les yeux de Stephen Curry et dans un Chase Center toujours à guichets fermés.

Un duel qui tourne rapidement en faveur de Golden State puisque les joueuses de Natalie Nakase démarrent la partie par un 7-0 et mèneront au score de la première à la dernière minute. Dès le premier acte, la franchise californienne prend plus de 10 points d’avance (23-12), mais le véritable tournant du match a lieu dans le troisième quart-temps.

Alors que Seattle n’est menée que de sept points à la mi-temps et caresse encore l’espoir de revenir dans ce match, la rencontre vire à la véritable démonstration en la faveur des Valkyries. Si Gabby Williams parvient à intercepter une passe de Stephanie Talbot pour inscrire ses deux seuls points de la partie, elle voit juste après un de ses tirs être contrée par Veronica Burton tandis que Tiffany Hayes (21 points, 4 rebonds) se charge d’inscrire un tir à 3-points pour donner 15 points d’avance aux Valkyries (48-33), le plus gros écart du match à ce moment-là.

À 90 secondes de la fin du troisième acte, Kaitlyn Chen prend un rebond défensif et distribue une passe décisive à Temi Fagbenle qui effectuait son retour après l’élimination de la Grande-Bretagne à l’EuroBasket. Cela donne 21 points d’avance à Golden State (63-42) et les Valkyries dominent ce troisième quart-temps 31 à 17, ce qui scelle le sort du Storm.

Seattle finit par s’incliner lourdement 84 à 57 après une partie compliquée du début à la fin à l’image du terrible 1/11 au tir de Gabby Williams.

“Ce n’est pas seulement à cause du troisième quart-temps” admet Skylar Diggins (18 points, 6 passes) après cette défaite. “Dès l’entre-deux, elles ont tout fait mieux que nous. Elles ont mis plus d’effort dans la partie et elles ont plus couru que nous. Elles nous ont dominées 20 à 4 au niveau des points sur contre-attaque. Bravo à elles.”

Le Storm, nouvelle victime de l’excellente défense des Valkyries

Dans ce que Noelle Quinn qualifie du “pire match de la saison du Storm“, Dominique Malonga a joué 11 minutes pour 2 points et 4 rebonds. Tandis que la Française des Valkyries, Carla Leite n’a pas joué, toujours touchée au dos.

Encore une fois, aucune individualité ne s’est vraiment démarquée du côté de Golden State et ce quatrième succès en cinq matchs est avant tout, une victoire collective.

“J’aimerais rester humble, mais je sais ce que mes joueuses ont traversé durant les trois derniers mois”, rappelle Natalie Nakase. “Elles travaillent extrêmement dur. Avec mon staff, nous sommes très chanceux parce que ce sont des joueuses faciles à entraîner qui sont concentrées pendant les matchs, à l’entraînement et même durant les sessions vidéo où elles posent des questions à chaque fois. Je suis très reconnaissante d’être leur entraîneuse.”

La première saison des Valkyries est, pour le moment, un succès grâce à une défense d’acier. Sur les dix dernières rencontres, Golden State n’a concédé que 93.7 points pour 100 possessions. Dans toute la WNBA, seules le Lynx ont un meilleur “Defensive Rating” avec 92.4 points encaissés pour 100 possessions.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.