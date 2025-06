Qui pour succéder à Masai Ujiri à Toronto ?

Décision surprenante mais qui s’explique, Masai Ujiri n’est donc plus le président des Raptors depuis quelques jours. Par conséquent, la franchise de Toronto doit remplacer l’architecte du titre remporté en 2019. Et pour cela, il y a plusieurs options.

La solution interne pour commencer, avec Bobby Webster, l’actuel GM, qui passera prochainement un entretien avec les Raptors pour obtenir le poste. Une chose est sûre : qu’il soit ou non nommé, il y a aura un GM aux côtés du nouveau président. La solution externe ensuite, avec un candidat à trouver ailleurs.

Quoi qu’il arrive, du côté de Toronto, on sera patient, indique Keith Pelley. « On ne va pas se précipiter pour simplement avoir un président », a confirmé le président de Maple Leaf Sports & Entertainment, l’entreprise propriétaire des Raptors.

« L’urgence, c’est de trouver la bonne personne », poursuit-il. « Si on peut trouver la bonne personne la semaine prochaine, c’est fantastique. Si c’est le prochain mois, très bien. Et si c’est dans deux mois, d’accord. C’est notre première priorité : trouver la bonne personne pour redevenir des candidats au titre et remporter des trophées. »

Un duo président – GM à assembler

La patience de la franchise s’explique aussi par son organigramme. « C’est un luxe que l’on peut se permettre car on a Dan Tolzman comme directeur du personnel (et assistant GM), on a Bobby Webster au poste de GM. Cela nous offre la flexibilité dont on a besoin », analyse Keith Pelley.

On a aussi appris que Bobby Webster, quelques semaines avant l’annonce du départ de Masai Ujiri, avait été prolongé et cela peut poser des problèmes pour aller chercher des candidats ailleurs. Car, comme il y aura un président et un GM, le nouveau patron devra composer avec lui, présent à ce poste à Toronto depuis 2017. Le nouveau président « aura besoin de travailler en étroite collaboration avec Bobby », précise le président de Maple Leaf Sports & Entertainment.

« Devenir président du franchise NBA, c’est toujours attrayant », se rassure néanmoins Keith Pelley. « Je ne pense pas que ça posera le moindre problème de trouver un businessman solide, qui possède une expérience dans le monde du basket. »