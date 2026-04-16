Stephen Curry et Draymond Green envoient les Clippers en vacances !

Dans le sillage d’un Darius Garland (21 points, 8 passes) bouillant, les Clippers prennent un départ canon (12-2). Les Warriors répondent toutefois aussitôt. Malgré un Stephen Curry maladroit, ce sont Brandin Podziemski (17 points, 7 rebonds) et Al Horford (14 points, 4/7 à 3 points) qui inversent la tendance (19-18).

Le coup de massue arrive cependant vite pour Golden State. Après seulement huit minutes de jeu, Stephen Curry prend la direction des vestiaires. Les hommes de Ty Lue en profitent immédiatement. Ben Mathurin (23 points) leur permet de finir le premier quart-temps sur un 13-3 sans pitié (31-22).

Stephen Curry en mission

Le match de « runs » se poursuit alors. Gui Santos (20 points, 7 rebonds, 5 passes) mène un 13-0 de Golden State pour entamer la deuxième période (35-31) ! Kawhi Leonard sort alors le bleu de chauffe. Malgré la bonne défense de Draymond Green, il parvient à trouver des duels avantageux pour donner dix points d’avance aux Clippers (52-42). Les Warriors enregistrent alors le retour de Stephen Curry. Aux côtés de Brandin Podziemski, il limite la casse mais, à la mi-temps, Los Angeles compte toujours huit points d’avance (61-53).

Le réveil de Kristaps Porzingis (20 points, 5 rebonds, 5 passes) et un coup de chaud de Stephen Curry, qui marque huit points de suite, ramènent les Warriors à -2 et forcent le temps mort de Tyronn Lue (74-72). Kris Dunn et Kawhi Leonard (21 points, 7 rebonds) tentent de refaire l’écart mais Curry reste chaud. Il marque deux tirs à 3-points de suite et 16 points dans le troisième quart-temps pour garder Golden State en embuscade (89-83).

Avec Curry sur le banc, les Clippers en profitent pour repasser au-dessus des dix points d’avance (98-85) ! Gui Santos empêche les Warriors d’agiter le drapeau blanc. Il profite de son avantage de taille sur Darius Garland pour relancer son équipe. Le duo Curry – Porzingis prend le relais et Golden State recolle encore (100-97) !

Une fin de match à couper le souffle

Avec Kawhi Leonard toujours bien défendu, c’est Darius Garland qui prend ses responsabilités. Le meneur plante un tir à 3-points pour mettre les Clippers à +8 avec moins de six minutes à jouer (108-99). Si Ben Mathurin prend le relais, quatre tirs primés de suite d’Al Horford en trois minutes mettent les Warriors devant dans un Intuit Dome médusé (117-115) !

Avec moins d’une minute à jouer, le pick-and-roll immortel entre Stephen Curry et Draymond Green débouche sur un tir à 3-points de folie du Chef. Dans la foulée, c’est une défense exemplaire de Green sur la remise en jeu qui offre un panier avec la faute de Brandin Podziemski pour enfoncer le clou. Draymond Green enchaîne en chipant de nouveau la balle dans les mains de Kawhi Leonard pour tuer le match !

Les Warriors joueront les Suns à Phoenix dans la nuit de vendredi à samedi pour le dernier billet de playoffs à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire signée du duo Curry – Green. Les deux légendes de Golden State ont écrit une nouvelle page de leur histoire cette nuit. Curry, qui a dû quitter ses partenaires en premier quart temps, est revenu juste avant la mi-temps la bave aux lèvres. Il a marqué 27 de ses 35 points en deuxième mi-temps, dont le 3-points qui a fait la différence à 50 secondes du buzzer. Draymond Green, souvent pointé du doigt cette saison, a également répondu en patron. Il a mis Kawhi Leonard sous l’éteignoir en dernier quart-temps, le limitant à deux points. Cerise sur le gâteau, il vole deux ballons à la star des Clippers, comme si on était replongé en 2016…

– Al Horford et Kristaps Porzingis décisifs. Après plusieurs semaines d’absence ou de participation intermittente, les deux anciens Celtics ont montré toute leur expérience. Porzingis a produit un match plein et a montré une belle entente avec Stephen Curry. Et Al Horford a tout simplement pris feu, signant un 4/4 à 3-points dans les cinq dernières minutes pour donner une chance à son équipe.

– Kawhi Leonard à l’arrêt en dernier quart-temps. Auteur de 14 points en première mi-temps, Kawhi Leonard a été doucement mais sûrement effacé par la défense des Warriors. Draymond Green et le reste de Golden State avaient la consigne de faire bosser Leonard simplement pour attraper la balle. La star des Clippers a marqué seulement sept points après la mi-temps et a été muet dans le money time. Une fin de saison décevante.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.