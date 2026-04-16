Face à Kawhi Leonard, Draymond Green a tenu parole !

« Je suis épuisé ! », lâche Draymond Green au moment de faire le bilan de sa soirée sur le parquet des Clippers. On le comprend. Sa performance, en complément de la magie Stephen Curry, a encore été décisive pour permettre aux Warriors de passer cette première manche de play-in.

Sa ligne de statistique générée après 35 minutes de jeu (7 points, 9 passes, 5 rebonds, 4 interceptions) ne dit pas tout de son impact sur cette rencontre. Notamment dans un « money-time » au cours duquel il s’est chargé d’éteindre la menace d’en face, Kawhi Leonard.

La veille de la rencontre, l’intérieur des Warriors expliquait comment il se projetait sur ce duel, semblant être prêt à sortir les muscles pour gêner au maximum le joueur phare adverse. Ce dernier, auteur d’une solide première période, était encore bien parti pour signer une envolée offensive.

À l’entame du troisième quart-temps, il en était à 17 points. Atteindre la barre des 30 unités semblait alors être une formalité pour lui. Seulement au démarrage de la dernière période, son compteur en était à 19 points. Et il n’allait pas beaucoup évoluer dans les minutes suivantes.

Une fin de rencontre étouffante pour Kawhi Leonard

« Ils avaient un super plan de jeu. Draymond, c’est un défenseur de niveau Hall of Fame. C’était difficile de réussir ne serait-ce qu’à prendre des tirs », doit avouer « The Klaw » après une rencontre terminée avec 21 points (8/17 aux tirs), 7 rebonds et 5 ballons perdus en 40 minutes.

À quatre minutes de la fin, Kawhi Leonard a bien tenté de prendre de vitesse l’intérieur des Warriors sur une remontée de balle. En vain, Draymond Green a tenu le choc, poussant l’ailier à lâcher le cuir. Ce sera la première séquence défensive d’une longue série.

Sur l’action suivante, il a tellement harcelé l’ailier adverse, avec Al Horford en aide, que le joueur des Clippers a trouvé Brook Lopez dans de mauvaises conditions : « turnover ». « Steph et Dre ont fait basculer la rencontre. La défense de Dre… c’est le meilleur défenseur que j’aie jamais vu de ma vie », lâche Steve Kerr.

Encore à une minute de la fin, Kawhi Leonard a tenté d’aller au contact depuis la tête de raquette sans faire craquer le défenseur. Incapable de générer son tir, il lâchera à nouveau le cuir après avoir dribblé sur place. L’ex-défenseur de l’année terminera son œuvre par une interception très physique (à la limite du coup de sifflet…) sur la remise en jeu suivante des Clippers, avant de piquer le ballon sur la remontée de Kawhi Leonard.

DRAYMOND GREEN WITH A PAIR OF INCREDIBLE STEALS IN THE CLUTCH. WARRIORS KEEP THEIR SEASON ALIVE. https://t.co/8SITELoXjE pic.twitter.com/7Hre7jG5TX — NBA (@NBA) April 16, 2026

« C’est insensé ce qu’il fait sur le terrain. Le travail qu’il a accompli sur Kawhi… Nos entraîneurs ont fait du super boulot avec ce plan de jeu consistant à agresser Kawhi en défense et à essayer de l’étouffer. La préparation était donc bonne, et les joueurs ont vraiment bien appliqué les consignes. Draymond est probablement l’un des joueurs de la ligue les mieux armés pour défendre sur Kawhi, grâce à sa force, son intelligence de jeu et sa capacité à défendre sans commettre de faute », énumère son coach.

Des flashs d’un glorieux passé

Son intérieur, qui a écopé d’une faute technique plus tôt dans la rencontre, a terminé avec seulement deux fautes personnelles. Mais il aurait pu être sanctionné davantage au regard de son impact physique.

« Kawhi est l’un des meilleurs joueurs de la ligue depuis quelques mois maintenant. Il a été incroyable. On savait donc qu’on devait lui rendre la tâche difficile, et je trouve qu’on a fait du mieux qu’on pouvait. Mais Draymond est évidemment celui qui permet à ce plan de jeu de fonctionner parce qu’il peut franchir chaque écran. […] Il possède une intelligence absolument brillante pour anticiper les angles défensifs. Il semble être en place avant les neuf autres joueurs sur le parquet, encore et encore », poursuit Steve Kerr.

Ce dernier, devant les prouesses de son duo de légende, a vu des flashs de leurs années de gloire.

« Il y a une raison pour laquelle on a quatre titres, c’est la compétitivité, le cœur, la volonté. […] Je leur ai dit que, parmi toutes les victoires qu’on a connues, même celles où l’enjeu était bien plus grand, celle-ci est tout en haut de la liste. À cause de notre situation actuelle, de notre âge, du déclin de nos performances et des blessures. […] Pour un soir, on était nous-mêmes. On était à nouveau des champions », termine le coach.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.