Le MVP de la nuit | Ne jamais sous-estimer le coeur de Stephen Curry

S’il n’avait pas raté ce petit lancer-franc en toute fin de match face aux Clippers, Stephen Curry n’était pas très loin de signer la deuxième mi-temps parfaite ! Effacé, et même inquiétant en première mi-temps, le meneur All-Star a signé l’une de ses plus belles mi-temps de la saison pour maintenir les Warriors en vie, et finir avec 35 points à 12 sur 23 aux tirs, dont 7 sur 12 à 3-points.

Epaulé de Kristaps Porzingis d’abord, puis d’Al Horford, et enfin de Draymond Green, Stephen Curry a oublié son temps de jeu limité pour planter 27 de ses 35 points après la pause, dont un 3-points assassin en déséquilibre, avant de finir à plat ventre dans le public du premier rang.

« Franchement, c’était du play-in, mais ça ressemblait totalement à un match de playoffs » a-t-il réagi au micro de Prime Video. « Pour nous, collectivement, il y avait beaucoup d’inconnues : qui allait être sur le terrain dans le cinq de fin, comment les rotations allaient se passer, parce qu’on n’a pas eu tout le monde disponible pendant une bonne partie de la saison. Mais une fois sur le terrain, le plus important pour nous, c’était de résister aux runs adverses. On était menés, je crois, de 10 points, quatre ou cinq fois, et on n’a jamais abandonné. On a continué à répondre coup pour coup. C’était de la résilience. »

Cinq champions NBA dans l’équipe

De la « résilience » et de l’expérience puisqu’on trouvait quatre champions NBA sur le terrain à certains moments, avec le duo Curry-Green et le tandem Porzingis-Horford.

« Il y a beaucoup de champions dans ce vestiaire, mais on n’a pas encore gagné ensemble. Et ça s’est vu, surtout en deuxième mi-temps, où on a continué à se battre » poursuit Stephen Curry, avant de mettre en avant le boulot monstre de Green. « Je n’ai plus de mots pour décrire son influence et son impact. Deux interceptions énormes dans le money time, mais surtout… Kawhi va toujours marquer ses points, mais Draymond lui a rendu la tâche difficile toute la soirée. Que ce soit en défense en homme-à-homme en le forçant à travailler, ou en aide côté faible pour perturber les actions. L’énergie qu’il a apportée au bon moment toute la nuit… En plus, il est un peu malade, il toussait à chaque temps-mort, mais il a continué à se battre. C’est incroyable, dans ce genre d’ambiance, ce qui peut sortir de nous. »

Et pas le temps de savourer puisque les Warriors font leurs valises pour Phoenix avec en jeu, le 8e et dernier ticket pour les playoffs. « On les connaît bien. Ils sont différents des Clippers : ils écartent beaucoup le jeu, tirent plus à 3-points. Booker va faire son match, Brooks a été excellent toute la saison. Ils ont des joueurs capables de créer balle en main. On a vu ce qu’ils ont fait contre Portland. C’est une attaque très explosive. On va devoir entrer dans une autre ambiance hostile et donner le maximum. Et franchement, ça va être plaisant. On voulait juste une autre chance de continuer la saison. Un autre gros match nous attend… »