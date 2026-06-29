Masai Ujiri prêt à ramener Kawhi Leonard à Dallas

Et si on assistait au grand retour de Kawhi Leonard « sous les ordres » de Masai Ujiri ? Selon The Athletic, le nouveau président des Mavericks pousse en interne pour faire venir l’ailier des Clippers, avec lequel il avait remporté le titre NBA en 2019 à Toronto.

Les discussions entre Dallas et les Clippers auraient déjà commencé. Le package évoqué inclurait P.J. Washington, Klay Thompson ainsi que des choix de Draft en échange du double MVP des Finales.

Impossible de ne pas repenser à l’été 2018. À l’époque, Masai Ujiri avait pris un énorme risque en envoyant DeMar DeRozan à San Antonio pour récupérer Kawhi Leonard, alors dans sa dernière année de contrat. Le pari se transforme en jackpot : Kawhi Leonard porte les Raptors vers le premier titre de leur histoire avec une moyenne de 30,5 points lors des playoffs et un trophée de MVP des Finales. Huit ans plus tard, Masai Ujiri espère visiblement reproduire la même recette, cette fois à Dallas.

Si l’opération aboutit, Kawhi Leonard rejoindrait un effectif où Kyrie Irving sera de retour après avoir manqué toute la saison dernière à cause d’une rupture des ligaments croisés, tandis que Cooper Flagg a déjà confirmé tous les espoirs placés en lui. Rookie Of The Year, l’ailier est devenu le premier rookie depuis Michael Jordan à mener son équipe aux points, rebonds, passes et interceptions.

Quant à Kawhi Leonard, il sort d’une saison à 27.9 points de moyenne, son meilleur total en carrière, et il a décroché une place dans une All-NBA Team. Comme en 2018, il débarquerait dans sa dernière année de son contrat, avec un salaire de 50.3 millions de dollars.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.