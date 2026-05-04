Les Mavericks embauchent Masai Ujiri comme nouveau président !

On s’attendait à du mouvement chez les Mavericks, qui ciblaient notamment Tim Connelly pour en faire leur nouveau dirigeant, ainsi que Sam Presti, Brad Stevens, Bob Myers ou encore Koby Altman, mais c’est finalement Masai Ujiri qui est recruté. Actant la fin de l’intérim de Matt Riccardi et Michael Finley.

ESPN révèle que le Nigérian devient le nouveau président des opérations basket et « gouverneur » adjoint de la franchise texane. Six mois après le licenciement de Nico Harrison, il devra relancer une équipe de Dallas privée de playoffs depuis deux ans et qui cicatrise encore du transfert de Luka Doncic, malgré l’avènement de Cooper Flagg.

Évidemment, Masai Ujiri est un nom bien connu du paysage de la NBA, avec des références très solides, car il a d’abord œuvré en tant que GM et vice-président des Nuggets entre 2010 et 2013. Décrochant notamment le trophée de Dirigeant de l’année 2013, du jamais-vu pour un non-Américain.

Ensuite, le dirigeant de 55 ans s’est envolé pour Toronto où, pendant douze ans (2013-25), il a occupé successivement les postes de GM, vice-président et président des Raptors. Remportant bien sûr le titre en 2019, une première dans l’histoire de la franchise canadienne.

Quelques semaines après avoir rejoint le groupe de propriétaires de la nouvelle franchise WNBA de Toronto, et un an après son départ des Raptors, Masai Ujiri signe donc son grand retour en NBA. Il répondait parfaitement aux exigences de Patrick Dumont, l’actionnaire majoritaire des Mavericks, qui souhaitait un dirigeant chevronné.