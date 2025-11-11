Les Mavericks virent Nico Harrison !

Le 2 février 2025 restera à jamais comme l'une des pires journées de l'histoire des Mavericks. C'est ce jour-là que Luka Doncic avait été transféré chez les Lakers. Un transfert choc et incompris par beaucoup, mais défendu par Nico Harrison, à l'origine de la manœuvre. Neuf mois plus tard, et après de nombreux « Fire Nico » qui descendaient des tribunes, la nouvelle direction a tranché en actant le départ du GM de Dallas.

En effet, Marc Stein puis ESPN s'accordent pour indiquer que le propriétaire des Mavericks, Patrick Dumont, a annoncé à Nico Harrison son licenciement, lors d'une réunion organisée dans la matinée (heure américaine). Tout sauf étonnant, quand on sait à quel point le dirigeant texan était ciblé par les fans de Dallas, à coup de « Fire Nico ! », depuis le transfert de Luka Doncic. Qu'il n'imaginait alors pas si populaire en ville…

Arrivé chez les Mavericks en 2021, quand Mark Cuban était encore propriétaire et après un long passage chez Nike, Nico Harrison a bouleversé la trajectoire de la franchise (et le visage de la NBA…) dès le début d'année 2025, en se séparant du joueur qui avait permis aux Mavs de retrouver les Finals en 2024, aux côtés de Kyrie Irving, PJ Washington ou encore Daniel Gafford, tous arrivés quelques mois auparavant.

La pire décision sportive de l'histoire ?

En échange de Luka Doncic, et car « la défense fait gagner des titres », Anthony Davis, Max Christie et un futur premier tour de Draft avaient certes été récupérés – avant que Cooper Flagg n'arrive à la Draft 2025 grâce à la mauvaise fin de saison de l'équipe –, mais cela n'a jamais suffi à calmer les fans, toujours très attachés à leur chouchou slovène. Qui fait désormais le bonheur des Lakers…

Depuis, les Mavericks accumulent de leur côté les défaites (et les blessés, dont Anthony Davis…), terminant le précédent exercice à la 10e place de l'Ouest (39 victoires pour 43 défaites), avant de continuer sur la même lancée cette saison, avec la 14e place de leur conférence (3-8).

Pour l'heure, Marc Stein ajoute qu'il y aura dans un premier temps une direction intérimaire à Dallas (avec Michael Finley et Matt Riccardi), même si le nom de Dennis Lindsey revient déjà, pour remplacer Nico Harrison. Celui dont il était encore le conseiller en 2024, avant de devenir le nouveau vice-président des Pistons.

La lettre de Patrick Dumont

Dans la foulée, Patrick Dumont a publié une lettre ouverte aux fans. Sans mentionner le trade de Luka Doncic, il prend simplement acte du fait que le départ de Nico Harrison était nécessaire pour ramener de la sérénité.

« Chère Mavs Family, » commence-t-il ainsi.

« Le 30 mai 2024, les Mavericks remportaient la Conférence Ouest. Nous avons échoué en finale de la NBA, mais nous étions tous d'accord pour dire que notre avenir était brillant. En tant que fans de cette franchise, vous avez tout à fait le droit d'exiger de nous un engagement envers la réussite.

Personne au sein de l'organisation des Mavericks n'est satisfait du début de cette saison que nous pensions tous prometteuse. Vous avez de grandes attentes envers les Mavericks, et je les partage. Lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, il est de ma responsabilité d'agir. J'ai pris la décision de me séparer du GM Nico Harrison.

Bien que la majeure partie de la saison 2025/26 reste à jouer et que je sache que nos joueurs sont profondément attachés à une culture de la victoire, cette décision était essentielle pour faire avancer notre franchise dans une direction positive.

Je comprends l'impact profond que ces derniers mois difficiles ont eu. Sachez que je m'engage pleinement pour le succès des Mavericks. Merci pour votre soutien, merci de nous tenir responsables, et merci pour votre passion et votre patience. Vous méritez de la transparence et une équipe qui reflète votre état d'esprit. Notre objectif est de retrouver du basket qui gagne à Dallas et de remporter des titres. Notre famille s'engage à remplir cette mission et à continuer d'investir dans Dallas et dans l'avenir des Mavericks.

Je vous invite à vous joindre à moi pour continuer à encourager nos joueurs et à soutenir tous ceux qui travaillent pour faire de cette organisation la meilleure possible. Allez les Mavs ! Merci, Patrick. »

Est-ce que ça suffira à calmer les fans de Dallas ? Ce n'est pas certain du tout, mais il semblait impossible pour la franchise d'avancer contre ses propres fans, et le départ de Nico Harrison est au moins une première étape.