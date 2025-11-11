À Dallas, Nico Harrison semble de plus en plus proche de la sortie

Avec seulement 3 victoires en 11 matches, le début de saison de Dallas vire au cauchemar et dès les premiers revers, les « Fire Nico » ont refait surface, après avoir été entendus en février, au moment du transfert de Luka Doncic.

Face aux Bucks et alors que les Mavericks étaient en position de pouvoir gagner ce match, ces chants ont de nouveau traversé l'American Airlines Center. Les joueurs n'en ont-ils pas marre ?

« Chacun a son avis et a le droit de l'exprimer. C'est ainsi. On doit faire notre travail, c'est-à-dire être professionnel, jouer et essayer de gagner chaque soir. On doit continuer d'avancer », commente sobrement PJ Washington. « On peut s'attarder sur le bruit extérieur, mais l'essentiel pour nous, c'est de gagner des matches. On regagnera le cœur des fans si on gagne des matches, c'est aussi simple que ça », estime logiquement Daniel Gafford. « On doit donner une raison aux fans de se réjouir », ajoute Klay Thompson.

Cela pourrait ne plus durer très longtemps. En effet, ESPN assure que la question autour de Nico Harrison n'est plus de savoir s'il sera ou non viré, mais bien quand…

Viré bientôt ?

Ses jours seraient désormais comptés, Marc Stein confirmant que la direction sent bien qu'elle doit faire quelque chose. Rien que pour changer l'énergie au sein du club, et tenter de combler le fossé créé avec les fans. Le propriétaire de la franchise, Patrick Dumont, pourrait donc appuyer sur le bouton. Ce dernier était d'ailleurs présent dans les tribunes face aux Bucks, pour la première depuis le premier match de la saison, le 22 octobre.

De plus, nos confrères indiquent que c'est Patrick Dumont qui a tranché concernant le retour à la compétition d'Anthony Davis. L'intérieur est touché au mollet gauche et son retour était attendu samedi dernier, contre les Wizards. Certains membres du staff médical ont joué la carte de la prudence, afin d'éviter une rechute.

Et parmi ceux qui ne veulent pas accélérer les choses avec Anthony Davis, il y a donc Patrick Dumont, qui a participé aux discussions des derniers jours. Si le propriétaire descend dans l'arène pour ce genre de choix, c'est bien que la confiance envers son GM, qui doit sauver sa tête et espère sans doute que le joueur qu'il a récupéré en échange de Luka Doncic va vite revenir, s'érode et n'est plus doute à son maximum…

Sachant cela, les fans des Mavericks ne vont sûrement pas lâcher le GM. Surtout que les trois prochaines rencontres sont programmées à l'American Airlines Center, avant un déplacement à Minnesota le lundi 17 novembre, puis trois nouveaux matches de suite à Dallas jusqu'au 22 novembre. Nico Harrison va-t-il réussir à tenir ces dix jours ?