Malgré un bon Cooper Flagg, Dallas chute encore face aux Bucks

Déçus de leur prestation collective en dernier quart-temps la veille contre Houston, les Bucks font très bien circuler le ballon en début de rencontre. Giannis Antetokounmpo s'applique à trouver ses coéquipiers et offrir de bons tirs. Ça marche, surtout face à une équipe de Dallas à la peine dans les premières minutes. En perdant des ballons, Milwaukee relance les Mavericks, notamment Klay Thompson qui peut frapper deux fois de suite à 3-pts dans un 10-0 (31-27).

Le deuxième quart-temps est beaucoup moins fluide, avec énormément de fautes et de lancers-francs. Les Texans arrivent à résister aux premiers points de Giannis Antetokounmpo pour garder la main à la pause (57-53). Cette tendance s'accentue en troisième quart-temps, avec les troupes de Doc Rivers qui galèrent offensivement. Il y a jusqu'à 11 points d'écart pour Dallas avant les douze dernières minutes (88-77).

Milwaukee signe un 8-0 pour se relancer dans le dernier quart-temps et c'est Kyle Kuzma qui fournit les points, puis Bobby Portis, à deux reprises, à 3-pts.

Tout est à refaire pour Cooper Flagg et ses coéquipiers. Encore plus quand Giannis marque derrière l'arc ou impose sa puissance près du cercle. Les Bucks passent devant dans le « money time » mais l'ancien de Duke enfile le costume de patron et par deux fois, il redonne l'avantage à Dallas, dont la dernière face à Giannis !

Ryan Rollins répond immédiatement, avant que la remise en jeu suivante ne soit ratée par les Texans, qui se retrouvent à trois points. Ils ont une dernière chance, grâce à une faute de Giannis Antetokounmpo, qui donne trois lancers-francs à PJ Washington. Ce dernier manque le deuxième, ce qui condamne les Mavericks (114-116)…

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo bien secondé par Kyle Kuzma. Le Grec est monté en puissance au fil des minutes et s'ils ont été plutôt bons pour le limiter, Daniel Gafford et Moussa Cisse vont bien dormir après ce match. Ils ont sacrément bataillé à l'intérieur avec le MVP des Finals 2021. Mais le Grec a tout de même fait son match avec 30 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 contres. Il a été très bien soutenu par ses coéquipiers, notamment Kyle Kuzma, avec ses 26 points à 10/17 au shoot. C'est lui qui a maintenu les Bucks en début de quatrième quart-temps.

– Cooper Flagg signe son match référence. Avec 26 points à 9/15 au shoot, 9 rebonds et 4 passes, le 1er choix de la Draft 2025 réalise son match le plus prolifique depuis le début de l'exercice. Et avec ses paniers importants dans les derniers instants, c'est peut-être sa performance la plus solide, celle où il a montré le plus de caractère. Pour le rookie, il n'a manqué que la victoire pour en faire son premier grand moment de la saison.

– Les erreurs dans les dernières secondes de Dallas. Cooper Flagg avait donc fait le nécessaire pour donner des chances à son équipe de l'emporter, mais deux erreurs ont ensuite tout gâché. La première, c'est cette remise en jeu ratée, qui offre un dunk à Kyle Kuzma et augmente l'écart à 3-pts. La seconde, c'est évidemment le deuxième lancer-franc loupé de PJ Washington, qui l'oblige à manquer le troisième pour tenter un rebond offensif, qui ne viendra pas finalement. Jason Kidd et ses joueurs peuvent avoir des regrets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.