Pas le temps des regrets pour les Bucks

« On s'est battu nous-mêmes. On est tous responsables, coaches, joueurs, tout le monde. » L'analyse de Doc Rivers est limpide. L'entraîneur des Bucks regrette le scénario de la rencontre face à Houston.

Pendant trois quart-temps, tout allait plutôt bien, puis en dernier quart-temps, les Rockets ont pris l'avantage en profitant des erreurs des joueurs de Milwaukee.

« C'était frustrant quand on s'est retrouvé avec 10 points d'avance car on aurait dû être à 20 points. On a eu l’opportunité de tuer le match et on ne l'a pas fait. Parce qu'on s'est tiré des balles dans le pied », poursuit le coach.

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont perdu 6 ballons dans le dernier acte, dont trois rien que pour le Grec. L'attaque s'est grippée, en attendant que le double MVP fasse la différence tout seul. Le travail défensif a donc été facilité pour les Texans, qui ont pu faire la différence dans les dernières minutes.

« Plus globalement, à la fin, on doit être plus malin. »

« Il faut le dire : ils ont été plus malins, plus patients, ont mieux fait tourner la balle, trouvé leur position. Mais, même avec ça, si on applique les consignes, on doit gagner ce match. Mais on n'a pas été intelligent en fin de partie », regrette le Grec. « La balle ne circulait pas beaucoup et notre spacing n'était pas bon. On doit jouer comme on a joué pendant trois quart-temps. On doit continuer de jouer avec du rythme, des espaces, aller dans la raquette. Plus globalement, à la fin, on doit être plus malin. »

La chance pour Milwaukee, c'est que cette défaite peut et doit être vite oubliée puisqu'il y a un déplacement à Dallas à négocier ce lundi soir. Les Mavericks qui, on le sait, sont en bien mauvaise santé en ce début de saison.

« C'est victoire obligatoire », annonce Giannis Antetokounmpo. « On doit gagner. On était censé remporter ce match contre Houston, on ne l'a pas fait, on a donné la rencontre. Lundi, on en a une autre et voilà pourquoi la NBA, c'est génial. Peu importe si on gagne ou si on perd, le lendemain, on a un autre match, une nouvelle chance de se racheter. Là, à Dallas, on doit gagner. On ne peut pas perdre deux fois de suite. »