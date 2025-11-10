Les Rockets braquent les Bucks de Giannis Antetokounmpo !

Les Bucks vont pouvoir s'en mordre les doigts. Car si Kevin Durant est parfait en début de match pour lancer les Rockets, c'est bien Milwaukee qui prend la main dès la fin du premier quart-temps.

Giannis Antetokounmpo est pourtant discret et ce sont ses lieutenants, à commencer par Myles Turner, qui alimentent la marque. Cole Anthony apporte du peps en sortie de banc et alors que le « Greek Freak » commence son chantier, la troupe de Doc Rivers prend jusqu'à 14 points d'avance (49-35) dans le deuxième quart-temps.

Pressés haut et fort, les Rockets perdent beaucoup de ballons, qu'ils compensent par beaucoup de rebonds offensifs.

En difficulté face à l'impact physique des défenseurs des Bucks, Reed Sheppard prouve toutefois qu'il a un sacré poignet, et les Rockets restent à portée (61-50) à la mi-temps.

Houston s'en remet à Kevin Durant pour revenir dans la partie, alors que les Bucks appuient de leur côté sur Giannis Antetokounmpo. Les deux hommes font la pluie et le beau temps dans le troisième quart-temps, mais les Rockets grignotent petit à petit leur retard. Même si leur jeu offensif paraît souvent bien statique…

Le problème, c'est que celui des Bucks s'est figé, l'équipe du Wisconsin se contentant d'attendre les exploits de sa superstar. Face à la densité physique adverse, c'était trop demander, et Houston parvient à faire la différence, avec un Alperen Sengun qui se réveille très fort dans le final pour boucler le hold-up (122-115) avec un 2+1.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Pertes de balle contre rebonds offensifs. La bataille de la possession s'est jouée différemment des deux côtés. Les Bucks ont ainsi mis une grosse pression à Amen Thompson, dont le dribble reste à améliorer, et à Reed Sheppard, qui n'aime pas être bousculé. De quoi provoquer pas mal de pertes de balle (17) et pouvoir courir, alors que Kevin Durant a lui aussi été perturbé par les prises à deux agressives de Milwaukee. De quoi considérablement gêner la mise en place offensif des Rockets, qui ont compensé en récupérant 20 rebonds offensifs !

– Giannis contre KD. Avec ses 31 points à 11/15 au tir, Kevin Durant a fait du Kevin Durant, en portant son équipe lorsqu'elle en avait le plus besoin. En face, Giannis Antetokounmpo n'a ps été mauvais non plus avec 37 points à 14/25 mais les Bucks sont beaucoup plus dangereux quand il n'est pas la seule solution offensive…

– Le final d'Alperen Sengun. Le Turc avait gardé le meilleur pour la fin. Plutôt spectateur du spectacle offert par les deux superstars, c'est pourtant lui qui fait la différence dans les deux dernières minutes, avec un petit tir en crochet dans le bon timing face à Giannis Antetokounmpo, puis un 2+1 après avoir résisté à la pression du « Greek Freak » sur tout le terrain. Bilan final : 23 points, 11 rebonds et 7 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.