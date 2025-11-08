Dirk Nowitzki souffre devant les matchs de Dallas

Actuellement à la dernière place de l'Ouest, avec 2 victoires pour 7 défaites, les Mavericks font peine à voir en ce début de saison. Cooper Flagg avoue qu'il n'a jamais autant perdu de sa vie, et Jason Kidd a vite été obligé de le replacer à son poste d'ailier, en titularisant D'Angelo Russell pour ramener un peu de création dans le cinq majeur.

Malgré cela, les problèmes sont nombreux, en particulier en attaque où les Mavericks affichent la pire efficacité de ce début de saison, et de très loin, avec 103.2 points inscrits sur 100 possessions…

« Je me sens mal pour les fans des Mavs » ne peut qu'expliquer Dirk Nowitzki sur le plateau de Prime Video. « C'est un début de saison désastreux. Il y a un trou énorme à la mène, et à la création. On savait que ce trou n'avait pas été comblé cet été. Il y a un problème à la création de tirs. Un problème pour mettre des tirs… »

En l'absence de Kyrie Irving, possiblement de retour le mois prochain, Dallas manque de solutions avec la balle.

« Ils n'arrivent pas à shooter. Ils n'arrivent pas à créer »

« On savait que la santé serait très importante pour eux » continue la légende texane. « Evidemment, Kyrie est encore sur la touche quelques mois. Mais ils ont besoin d'un AD (Anthony Davis) en bonne santé, d'un (Dereck) Lively II en bonne santé. Et ces deux gars ont déjà manqué pas mal de matchs. Gafford a aussi manqué des matchs. C'est simplement un démarrage affreux. Ils sont en passe d'enregistrer un début de saison record en terme de médiocrité offensive. Ils n'arrivent pas à shooter. Ils n'arrivent pas à créer. Tout se passe latéralement, avec des passes, un peu de main-à-main. Personne n'arrive à mettre des tirs. C'est difficile à regarder. »

En particulier alors que Luka Doncic enchaîne les grosses sorties sous son nouveau maillot.

« C'est douloureux, en tant que fan des Mavs » admet de son côté Mark Cuban sur le début de saison du Slovène. « Surtout car si j'avais mieux défini mon rôle à l'avance, on aurait pu éviter que cela arrive. Ça me fait mal. Je sais que ça déchire le cœur des fans des Mavs partout dans le monde, même si je suis aussi heureux pour Luka. »