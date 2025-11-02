Kyrie Irving de retour en 2025 ? Jason Kidd y croit… et l’attend avec impatience

Plus de sept mois après sa blessure, Kyrie Irving se rapproche des parquets. Et s’il n’y a toujours pas de date officielle, Jason Kidd a laissé entendre que son retour pourrait intervenir… avant la fin de l’année civile.

« On a juste hâte de récupérer Kai à un moment donné. J’espère que ce sera en 2025, pas en 2026. Mais on verra bien », a ainsi glissé le coach des Mavericks avant la défaite face aux Pistons…

Touché au ligament croisé antérieur le 3 mars, puis opéré le 26 mars, Kyrie Irving est dans les temps habituels. Il a repris les exercices légers sur le terrain, mais Dallas refusait jusqu’ici de parler calendrier. Jason Kidd s’en est même agacé au ‘media day' : « Il n’est pas en avance. Ne dites pas ça. Il est dans les temps, et c’est déjà très bien. »

Un retour fin décembre, soit neuf mois après l’opération, correspondrait aux délais habituels pour cette blessure.

C'est aussi que depuis le début de saison, les Mavericks peinent sans leur meneur titulaire. L’équipe pointe actuellement à la dernière place de la NBA au niveau de l'efficacité offensive, avec 104.2 points inscrits sur 100 possessions. En attendant, c'est le rookie Cooper Flagg qui mène le jeu, même si ce n'est pas son poste naturel.

Mais Jason Kidd voit des jours meilleurs arriver : « Kai sera un fit parfait avec Cooper Flagg. En plus de ses talents de dribbleur et de scoreur, il va également créer de l'espace sur le terrain pour Cooper. Et vice versa. Cooper va créer de l'espace pour Kai. » Des effets qui pourraient donc commencer dès 2025 ?

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.